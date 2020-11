‘Dan is hij wat mij betreft straks onomstreden dé spits van Oranje’

Donyell Malen startte woensdagavond vanuit de basis bij Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Polen (1-2 overwinning). De 21-jarige PSV-spits is onder bondscoach Frank de Boer echter nog niet zeker van een vaste basisplaats in het Nederlands elftal, maar Pierre van Hooijdonk sluit niet uit dat het talent in de komende jaren uitgroeit tot de spits van Nederland.

Malen heeft een vaste basisplaats bij PSV onder hoofdtrainer Roger Schmidt. In de Eredivisie. In alle competities was hij dit seizoen goed voor acht doelpunten. “Je hebt natuurlijk altijd te maken met de ontwikkeling van andere aanvallers, maar Malen zien als dé toekomstige spits van Oranje in de komende jaren vind ik geen gekke gedachte”, vertelt Van Hooijdonk in gesprek met Voetbal International.

De voormalig Oranje-international denkt dat Malen het in zich heeft om op het hoge niveau van Oranje te slagen. “Malen is rustig aan de bal; niet dat alles bij hem goed gaat, maar ik kan hem eigenlijk nooit betrappen op heel domme dingen”, aldus Van Hooijdonk. “In het afwerken zou hij misschien nog iets vaker voor binnenkant-voet kunnen kiezen in plaats van schieten met de wreef. Dan wordt hij nog zuiverder voor het doel en zal hij nog meer gaan scoren.”

Bruggink ziet dat Malen nog wat stapjes moet maken, ook omdat de spits een zware knieblessure achter de rug heeft. “Het is altijd even afwachten hoe iemand daarvan terugkomt. Maar als hij weer volledig in zijn ritme zit en zijn goals blijft maken, dan is hij wat mij betreft straks onomstreden dé spits van Oranje. Ik denk zelfs voor jaren en jaren. Ik denk dat hij zijn kwaliteiten die ik net benoemde uiteindelijk ook op het hoogste niveau zal laten zien.”