Ronald de Boer: ‘Hij heeft de potentie om het Nederlands elftal te halen’

Riechedly Bazoer maakt vandaag vijf jaar geleden zijn debuut in het Nederlands elftal. De middenvelder was destijds negentien jaar, een groot talent bij Ajax en een overstap naar een mooie club in het buitenland leek een kwestie van tijd. Het liep echter allemaal anders en sinds 6 juni 2016 is de teller op zes interlands blijven steken. Ronald de Boer denkt dat een rentree van Bazoer bij het Nederlands elftal niet ondenkbaar is. “Als hij zich zo blijft ontwikkelen, heeft hij zeker nog kans. Hij speelt zeker goed bij Vitesse, ik vind hem steeds volwassener worden.”

Bazoer loopt wel regelmatig tegen een rode kaart aan. Zo ontving de middenvelder afgelopen weekeinde tegen FC Emmen een rode kaart voor een te late tackle. “Dat is nog wel een punt van verbetering, die emoties, weten wanneer je een tackle inzet, dat je slim moet zijn. Dat mag hem niet meer overkomen, nu moet je het lerend vermogen hebben dat het niet meer gebeurt. Op topniveau mag je die fout niet meer maken", benadrukt De Boer in gesprek met Voetbal International.

De Boer sluit niet uit dat Bazoer vroeger of later terugkeert in Oranje nu hij in de Eredivisie een goede indruk maakt. De middenvelder, die nu bij het Vitesse van Thomas Letsch als centrale verdediger speelt, speelde het grootste deel van zijn wedstrijden voor Ajax bovendien onder Frank de Boer, nu bondscoach van het Nederlands elftal. “Hij heeft de potentie om het Nederlands elftal te halen. In een 4-3-3-systeem gaat hij niet de centrale man achterin worden. In 5-3-2, zoals Nederland tegen Italië speelde, kan hij dat heel goed, dan kan je hem goed gebruiken. Als centrale verdediger heeft hij het lef om in te schuiven, wat Frenkie de Jong ook heeft. Maar zo gaat hij bij Oranje niet spelen.”

De Boer ziet de beste kansen voor Bazoer daarom toch op het middenveld. “In mijn ogen heeft hij de meeste kans als controlerende middenvelder, dat kan hij heel goed. Daar heeft hij de toekomst, met Marten de Roon en Davy Klaassen die toch wat ouder zijn dan hij. Als ik hem een kans zou geven, dan is het op zes.” Aad de Mos vindt echter dat Bazoer eerst stappen moet maken en het over langere tijd moet bewijzen, wil hij in aanmerking komen voor het Nederlands elftal. “Ik wil het eerst nog één of twee jaar zien en niet meteen meelopen in de polonaise bij Vitesse.”

De Mos is sceptischer over Bazoer. “Ik denk dat hij in zijn spel veel onbetrouwbare dingen heeft, dat kun je bij Oranje niet hebben. Wat hij laat zien is heel spectaculair voor de niet-kenner”, oordeelt de trainer in ruste. “Dat was in zijn tijd bij PSV al zo, dan wilde hij drie of vier man voorbij spelen in plaats van meteen de spits aan te spelen. Hij wil te veel laten zien dat hij de belangrijkste man is, maar daarmee brengt hij andere spelers in problemen. Met de overtredingen die hij maakt, maar ook met zijn gedrag rondom wedstrijden.”