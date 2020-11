Overmars rekent zich rijk: ‘Zijn waarde stijgt sowieso enorm, hartstikke goed’

Met acht doelpunten uit evenzoveel wedstrijden is Danilo momenteel de topscorer van de Eredivisie. De spits had geen uitzicht op speeltijd bij Ajax, maar maakt furore op huurbasis bij FC Twente. Directeur voetbalzaken van Marc Overmars is blij met de goede ontwikkeling van Danilo, wiens marktwaarde momenteel 'sowieso' stijgt.

Danilo speelde vorig seizoen twee duels voor Ajax: hij debuteerde op 23 februari als invaller in het competitieduel met Heracles Almelo (1-0 nederlaag) en speelde vier dagen later mee in de Europa League-thuiswedstrijd tegen Getafe (2-1 zege), waarin hij scoorde. Desondanks was er voor Ajax geen ruimte voor Danilo, daar spelers als Zakria Labyad, Brian Brobbey, Lassina Traoré, Klaas Jan Huntelaar en Dusan Tadic ook als spits kunnen fungeren.

"Het is eigenlijk heel simpel. Danilo is een talentvolle speler die we niet konden laten spelen in Ajax 1, maar hij was simpelweg ook te goed voor Jong Ajax", vertelt Overmars in gesprek met Ajax Life over de 21-jarige Braziliaan. "Dan zoek je een club met goede trainers, waar hij zich goed kan ontwikkelen. Bij Twente heeft hij te maken met trainers Ron Jans en Andries Ulderink. Dat is gewoon heel goed."

De directeur spreekt van een win-win-situatie. "Natuurlijk, Twente is blij met een goede speler en wij kijken straks of we Danilo terughalen. Zijn waarde stijgt sowieso enorm, dat is hartstikke goed. Dit is goed voor alle partijen", maakt hij duidelijk. Het zou kunnen dat Overmars zinspeelt op een voortijdige onderbreking van de verhuurperiode van Danilo. Hij zou dan in januari terugkeren naar Ajax, al zei Danilo eind vorige maand tegen de NOS dat hij daar niet op rekent. "We zijn een huurcontract van een jaar overeengekomen en dat moet ik nakomen", gaf hij aan.