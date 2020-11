Engelse clubs belden direct naar Oranje na nieuws over Tonny Vilhena

Na de coronabesmetting van Tonny Vilhena worden bondsarts Edwin Goedhart en het Nederlands elftal met argusogen gevolgd. De middenvelder testte dinsdag, een dag voor de oefeninterland tegen Spanje (1-1) positief op het coronavirus. Vilhena had geen klachten en trainde dinsdag niet mee, maar maandag wel. De werkgevers van de overige Oranje-internationals maken zich zorgen en met name in de Premier League.

Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf werd Goedhart direct na de bekendmaking van Vilhena’s besmetting al vanuit Engeland opgebeld om te vragen wat dit betekende voor de delegatie internationals uit de Premier League. De clubs, die kosten noch moeite sparen om hun spelers te beschermen tegen corona, lieten een aantal spelers, waaronder Georginio Wijnaldum, met een privéjet naar Nederland vliegen.

De KNVB hanteert protocollen waarmee besmettingen zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Zo worden spelers en trainers regelmatig getest en wordt iemand bij een positieve test direct geïsoleerd van de rest van de groep. Deze dagen zal blijken of de coronabesmetting bij Vilhena op tijd is geïsoleerd en het KNVB-protocol nageleefd en waterdicht is.

De Telegraaf schrijft dat de KNVB donderdag uit voorzorg een coronatest, de zogenaamde PCR-test, afnam bij alle internationals. Vandaag komt de UEFA langs om eenzelfde test uit te voeren bij de spelers van het Nederlands elftal. Vandaag en morgen worden de uitslagen van de testen bekend. Het dagblad schrijft dat bijvoorbeeld Feyenoord het een gemiste kans vindt dat de KNVB niet tijdelijk een viroloog aan zich bindt. In Rotterdam is Annemarie van der Eijk verantwoordelijk is voor het coronabeleid.

Goedhart neemt er genoegen mee dat hij als bondsarts volstaat met overleg en informatiedeling met externe virologen. Nieuwe virusgevallen vier tot vijf dagen na Vilhena betekenen echter dat er fouten zijn gemaakt en mogelijk zal de bondsarts zijn standpunt dan moeten wijzigen. Goedhart is immers ook de corona-coördinator voor het profvoetbal in ons land en vraagbaak voor alle clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, op Feyenoord na.