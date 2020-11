Engeland draait zich warm voor bezoek van België en wint met 3-0

Engeland heeft de vriendschappelijke interland tegen Ierland ruim gewonnen. Op Wembley werd het 3-0 door treffers van Harry Maguire, Jadon Sancho en Dominic Calvert-Lewin. Het was de eerste zege van the Three Lions op Ierland sinds 1985. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelt zondag in de Nations League tegen België en treft drie dagen later IJsland in eigen huis.

Harry Maguire zette Engeland in de achttiende minuut met een kopbal uit een voorzet van Harry Winks op voorsprong. Een welkome opsteker voor de verdediger, die vorige maand tegen Denemarken al na een half uur spelen met twee keer geel van het veld moest. Het team van Southgate verloor vervolgens met 0-1. Daarvoor was Maguire buiten de selectie van Engeland gehouden wegens de perikelen in Griekenland.

Nog voor rust bracht Sancho de marge op twee goals, door binnen te schieten na een voorzet van Jack Grealish. In de tweede helft benutte Calvert-Lewin een strafschop na een overtreding van Cyrus Christie op Bukayo Saka. Jude Bellingham viel in de tweede helft in en werd met 17 jaar en 137 dagen de op twee na jongste Engels international ooit. Dean Henderson debuteerde na rust als vervanger van Nick Pope.

De Engelse voetbalbond kreeg van de regering toestemming om het duel tegen IJsland op Wembley te spelen. IJsland speelt zondag uit tegen Denemarken en momenteel geldt er in Engeland vanwege de coronapandemie een inreisbeperking voor reizigers uit Denemarken of die kort daarvoor in Denemarken zijn geweest. De regering heeft een uitzondering gemaakt voor een kleine afvaardiging uit IJsland.