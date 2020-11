Cristiano Ronaldo pakt binnen een jaar nieuw prestigieus wereldrecord

Cristiano Ronaldo is woensdagavond weer een stapje dichter bij een nieuwe mijlpaal gekomen. De sterspeler van Portugal en Juventus zette tegen Andorra (7-0 winst) met een rake kopbal zijn 102de interlanddoelpunt op zijn naam. Als Ronaldo zijn doelpuntengemiddelde van de laatste zes jaar weet voort te zetten, pakt hij binnen een jaar het record af van de legendarische Ali Daei.

Daei slaagde erin om tussen 1993 en 2006 liefst 109 doelpunten te maken voor het nationale elftal van Iran. De oud-centrumspits had daar slechts 149 interlands voor nodig. Qua doelpuntengemiddelde zal Ronaldo de Iraniër niet meer inhalen, want de 35-jarige Portugees speelde woensdag al zijn 168ste wedstrijd voor zijn nationale ploeg. Wél is het een kwestie van tijd voordat Ronaldo het record van meeste interlanddoelpunten ooit op zijn naam zet.

De laatste vijftig interlands van Cristiano Ronaldo

JAAR INTERLANDS GOALS 2015 5 3 2016 13 13 2017 11 11 2018 7 6 2019 10 14 2020 4 3 TOTAAL 50 50

Ronaldo maakt al zeventien jaar onderdeel uit van de vaste kern van Portugal. In de beginfase van zijn carrière was de aanvaller nog geen absolute goalgetter, maar de laatste jaren steeg zijn doelpuntengemiddelde bij Portugal naar ongekende hoogte. In zijn laatste vijftig interlands maakte Ronaldo precies vijftig doelpunten, één-op-één dus. Ronaldo heeft nog acht goals nodig om het record van Daei af te pakken. Theoretisch gezien heeft de Portugees dan ook nog acht internationale wedstrijden nodig. Met het EK in aantocht kan Ronaldo het record dus binnen een jaar op zijn naam zetten.

Op de lijst met meeste interlanddoelpunten staat Ronaldo al sinds 2014 op de tweede plek. Toen haalde de topschutter de legendarische Ferenc Puskás in, die 84 keer scoorde in 85 wedstrijden voor Hongarije. Pelé staat met 77 goals in 92 interlands voor Brazilië op de zesde plaats. Van de nog actieve spelers staan Sunil Chhetri van India (72 goals in 115 caps), de Argentijn Lionel Messi (71 goals in 140 caps) en de Braziliaan Neymar (64 goals in 103 caps) het hoogst genoteerd.

De spelers met de meeste interlanddoelpunten

SPELER LAND CAPS GOALS GEMID. PERIODE ACTIEF 1. Ali Daei Iran 149 109 0,73 1993-2006 2. Cristiano Ronaldo* Portugal 168 102 0,61 2003-heden 3. Ferenc Puskás Hongarije 85 84 0,99 1945–1956 4. Godfrey Chitalu Zambia 111 79 0,71 1993-2006 5. Hussein Saeed Irak 137 78 0,57 1977–1990 6. Pelé Brazilië 92 77 0,84 1957–1971 7. Sándor Kocsis Hongarije 68 75 1,1 1948–1956 8. Kunishige Kamamoto Japan 76 75 0,99 1964–1977 9. Bashar Abdullah Koeweit 134 75 0,56 1996–2007 10. Sunil Chhetri* India 115 72 0,63 2005-heden 11. Kinnah Phiri Malawi 115 71 0,62 1973–1981 12. Majed Abdullah Saudi-Arabië 116 71 0,61 1977–1994 13. Kiatisuk Senamuang Thailand 134 71 0,53 1993–2007 14. Miroslav Klose Duitsland 137 71 0,52 2001–2014 15. Lionel Messi* Argentinië 140 71 0,51 2005-heden ... 23. Neymar* Brazilië 103 64 0,62 2010-heden 25. Robert Lewandowski* Polen 114 63 0,55 2008-heden 27. Luis Suárez* Uruguay 115 62 0,54 2007-heden

* Deze speler is nog actief als voetballer