Zorgen om basisplaats bij Feyenoord: ‘Nog niet eerder meegemaakt’

Bryan Linssen lijkt een wisselvallige start te kennen bij Feyenoord. De van Vitesse overgekomen vleugelaanvaller, die de laatste tijd voornamelijk als diepste spits fungeert in De Kuip, staat na elf wedstrijden pas op één doelpunt en één assist. Broer Edwin Linssen voert enkele redenen aan waarom de Limburger nog niet zijn topvorm heeft weten te bereiken bij Feyenoord.

"Zijn voorgangers raakten sneller van de leg in zo'n fase, maar hij niet", verklaart de huidige assistent-trainer van De Graafschap in een interview met de Volkskrant. De oud-middenvelder snapt wel waarom zijn broer moet wennen in Rotterdam-Zuid. "Ik ben het meest kritisch op Bryan van iedereen. Maar zo weinig aanvoer als hij nu krijgt, dat heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Normaal zou bijvoorbeeld Steven Berghuis perfecte flankballen op Bryan kunnen geven, maar dat is er de laatste wedstrijden niet van gekomen."

"Bryan speelt veel op intuïtie en gevoel, hij moet er van op aan kunnen dat alles om hem heen klopt. Dat is niet zo door al die wisselingen", vervolgt de oudste Linssen zijn analyse over het Feyenoord onder trainer DIck Advocaat. Luis Sinisterra is bovendien op de weg terug na een zware knieblessure. De basisplaats van Linssen komt wellicht op de tocht te staan. "Dat is het enige waar ik mee zit. Je weet dat hij veel kan scoren, maar is ook gekeken naar hoe die goals tot stand kwamen? Dan weet je hoe hij gebruikt moet worden."

De hulptrainer van De Graafschap benadrukt tot slot dat zijn broer de kritische geluiden lang niet altijd meekrijgt. "Hij hecht aan rust, maar is een vechter. Limburgers hebben het stempel weg te stappen, zich te laten aftroeven. Zo is Bryan niet. Echt niet", zo besluit de voormalig middenvelder van onder meer VVV-Venlo, Roda JC Kerkrade en Fortuna Sittard.