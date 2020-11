Van Hooijdonk heeft na 22 jaar opvolger bij het Nederlands elftal

Tim Krul is de enige speler van het Nederlands elftal die niet uitkomt op het hoogste niveau. De doelman bleef Norwich City afgelopen zomer namelijk trouw na de degradatie uit de Premier League. Een mijlpaal voor Krul, de eerste speler sinds Pierre van Hooijdonk in 1998 die ondanks een verblijf op het tweede niveau uitzicht heeft op speeltijd in Oranje. De kans is aanwezig dat bondscoach Frank de Boer Krul woensdag laat spelen tegen Spanje als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen. Hij speelde vorige maand ook al in de oefeninterland tegen Mexico (0-1 nederlaag.)

Van Hooijdonk stond ruim twintig jaar geleden onder contract bij Nottingham Forest, dat destijds in de Championship acteerde. "Het tweede niveau in Engeland wordt onderschat", verklaart Krul, die ook uitkwam voor onder meer Newcastle United en Brighton & Hove Albion, in een onderhoud met Ziggo Sport. "Natuurlijk zijn er ook clubs die voornamelijk de lange bal spelen op een spits van ongeveer honderd kilo. Maar de top twaalf in het Championship is gewoon goed. Die clubs besteden allemaal heel veel geld om snel in de Premier League terug te keren. We noemen onze competitie ook wel de Premier League 2.0."

Krul verkende afgelopen zomer zijn opties en kwam al snel tot de conclusie dat een langer verblijf bij Norwich City geen verkeerde keuze zou zijn. "Er kwam niet echt iets voorbij dat beter was. Ik vind mezelf nog te jong om ergens op de bank te gaan zitten. Mede met het oog op het EK heb ik ook besloten om te blijven", legt de 32-jarige sluitpost in Engelse dienst uit. "Bij Norwich voel ik me bovendien echt op mijn plek. Ze hebben me gehaald op een moment dat het wat minder ging, daar spreekt vertrouwen uit."

Voor Krul is het zaak om in beeld te blijven bij De Boer, die al volop bezig is met de selectie voor het EK van volgend jaar zomer. De routinier was er ook al bij op het EK van 2012 en het WK van 2014, toen hij een heldenrol verrichtte in de strafschoppenserie tegen Costa Rica in de kwartfinale. "Er zit heel veel talent in deze groep. Ik denk dat iedereen erg uitkijkt naar komende zomer. Ik wil heel graag laten zien dat ik het nog kan", zo besluit Krul.