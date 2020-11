PSV slaat belangrijke slag met nieuwe verbintenis tot medio 2024

Jordan Teze staat op het punt om zijn contract bij PSV te verlengen. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat er los van enkele details in hoofdlijnen sprake is van een akkoord, terwijl Voetbal International meldt dat er reeds sprake is van een overeenstemming tussen de 21-jarige verdediger en de Eindhovenaren. Teze lijkt in ieder geval zijn handtekening te gaan zetten onder een tot medio 2024 lopende verbintenis.

Teze was bij PSV in het bezit van een aflopend contract, dat al dan niet een optie voor nog een seizoen bevatte. De contractverlenging van de jonge verdediger was volgens het Eindhovens Dagblad een ‘speerpunt’ voor technisch manager John de Jong en trainer Roger Schmidt, daar het vertrouwen in hem groot is en hij dit jaar ‘fysiek en mentaal een enorme groeispurt’ heeft doorgemaakt. Teze is dit seizoen in het elftal van Schmidt uitgegroeid tot basisspeler in het hart van de defensie.

De international van Jong Oranje speelt al sinds 2007 in de jeugdopleiding van PSV, dat hem op zevenjarige leeftijd weghaalde bij de amateurs van RSC Alliance Roosendaal. Teze doorliep de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en maakte in oktober 2017 namens Jong PSV al zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie. In augustus 2018 volgde zijn eerste optreden in de hoofdmacht, waarvoor hij voorlopig zestien keer in actie kwam.

Na Teze is het overigens ook de bedoeling dat Armando Obispo zijn contract bij PSV gaat verlengen. De 21-jarige verdediger is eveneens in het bezit van een aflopende verbintenis, met naar verluidt een optie voor nog een seizoen. Ondanks dat Obispo momenteel door een blessure nog niet in beeld is bij het eerste elftal, heeft men bij PSV nog altijd veel vertrouwen in hem. De jeugdinternational werd vorig seizoen verhuurd aan Vitesse en kwam daar 28 keer in actie.