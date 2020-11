Tottenham Hotspur koploper dankzij huzarenstukje Kane in minuut 88

Tottenham Hotspur is er zondagmiddag in geslaagd om met minimale cijfers te winnen van laagvlieger en promovendus West Bromwich Albion: 0-1. De trefzekere Harry Kane was andermaal de held van de Londenaren. De formatie van manager José Mourinho neemt derhalve de koppostie over van het sterk presterende Southampton. Bij Tottenham was er geen basisplaats voor Steven Bergwijn. De Nederlandse vleugelaanvaller zat zelfs niet op de bank bij de bezoekers uit Noord-Londen.

In de dertiende minuut had Heung-min Son Tottenham op voorsprong kunnen en wellicht móeten brengen. In kansrijke positie nam de aanvaller echter teveel tijd voor een schot, waardoor Semi Ajayi redding kon brengen met een knap blok. Vijf minuten later was er een levensgrote kans voor the Baggies voor Karlan Ahearne-Grant, die zijn inzet van heel dichtbij meters naast het doel zag verdwijnen. In het restant van de eerste helft op The Hawthorns hielden beide ploegen elkaar behoorlijk in bedwang. Bij Tottenham konden Harry Kane en Gareth Bale nog niet het verschil maken.

Twintig minuten voor het einde kwam Tottenham in korte tijd tot tweemaal goed weg. Conor Gallagher knalde de bal op de paal, terwijl een kopbal van Grant op zeer fraaie wijze werd gered door doelman Hugo Lloris. Een kwartier voor tijd greep Mourinho in. Lucas Moura kwam binnen de lijnen voor de moegestreden Bale. De eveneens ingevallen Carlos Vinícius was in de 80ste minuut dicht bij de openingstreffer van Tottenham. Doelman Sam Johnstone wist zijn geplaatste schot in de hoek echter op een prachtige manier uit het doel te houden van West Bromwich.

In de 88ste minuut moest West Bromwich alsnog een mokerslag verwerken. Matt Doherty bracht de bal tijdens het slotoffensief het strafschopgebied in richting Kane. De kopsterke topschutter torende boven iedereen uit en verschalkte Johnstone met een harde kopbal in de verre hoek. Tottenham hield stand in de blessuretijd die vijf minuten duurde en is daarom voorlopig koploper in de Premier League, met zeventien punten uit acht duels. Southampton en Liverpool, dat een duel minder speelde, volgen op een punt.