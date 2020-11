Kraay kraakt interview over Van den Brom: ‘Dat kan je toch gewoon zeggen?’

FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen uitte dit weekeinde in verschillende media zijn verbazing over het plotselinge vertrek van John van den Brom richting Racing Genk. Hans Kraay junior kijkt op zijn beurt weer met verbazing naar het interview dat de centrumverdediger gaf aan onder meer FOX Sports. De routinier had het onder meer over de WhatsApp-groep van de A-selectie die ontplofte. Volgens de analist annex verslaggever mag Janssen zich best duidelijk uitspreken over de vertrekkende Van den Brom.

"Ik hoor niks nieuws van Janssen in die twee minuten", verwijst Kraay junior zondagochtend in het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie naar de woorden van de Utrecht-verdediger over het vertrek van Van den Brom uit De Galgenwaard. "Je mag toch ook vragen wat je van deze trainer vindt? Ben je misschien teleurgesteld of boos? Normaal gesproken hebben spelers altijd een mening over een trainer die is vertrokken. Maar ik hoor het niet. Dat kan je toch ook gewoon zeggen?"

Kraay junior denkt dat Van den Brom zich al langer niet echt op zijn plaats voelde bij FC Utrecht. "Bij het vijftigjaar bestaan van afgelopen zomer was ik er ook bij. Ze wilden de top drie gaan aanvallen, dat vond Van den Brom niet zo lekker van voorzitter Frans van Seumeren. Je kan ook zeggen dat je de top vier gaat aanvallern in de komende vier, vijf jaar." Kraay junior denkt daarnaast dat de selectie niet helemaal in balans is. "Je hebt met Mimoun Mahi en Eljero Elia twee soortgelijke linksbuitens en er is niet iemand die er achttien inschiet. Ze kunnen acht blessures hebben, maar daar worden ze niet beter of zwakker van. Ik zie geen spelers die het verschil maken bij FC Utrecht."

De eveneens aanwezige Marciano Vink snapt wel waarom er een voortijdig einde komt aan de samenwerking tussen FC Utrecht en Van den Brom. "Er was al lichtelijk kritiek op hem, met onder meer Gyrano Kerk die op de bank zat", aldus de oud-speler van onder meer Ajax en PSV. "Het liep niet en Van den Brom was zoekende. Hij heeft wellicht gedacht: Ik vind het wel mooi en ga een pak geld pakken in België. Hij had dit FC Utrecht waarschijnlijk niet op de rails gekregen."