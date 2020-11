Kraay junior onthult opmerkelijk gesprek met anonieme bron voor PSV - ADO

ADO Den Haag heeft afscheid genomen van Aleksandar Rankovic. De trainer kreeg zijn ontslag nadat de degradatiekandidaat zaterdagavond met 2-4 onderuit ging tegen FC Twente. Volgens Hans Kraay junior en Hélène Hendriks zat een ontslag er al langer aan te komen, daar Rankovic niet gesteund werd door de clubleiding. Kraay junior noemt het onslag van Rankovic ‘gênant snel'.

Kraay junior was vorige week aanwezig bij het duel tussen ADO en PSV in Eindhoven en wist te vertellen dat er aan de stoelpoten van Rankovic werd gezaagd. Over hoe hij aan de informatie kwam kon hij niet veel zeggen. Zondag bij Goedemorgen Eredivisie licht hij een tipje van de sluier op over een opmerkelijk gesprek. "Ik stond bij een cornervlag voorafgaand aan de wedstrijd toen er iemand naar mij toekwam. Hij zei: ‘Zou jij op een of andere manier ruchtbaarheid willen geven aan het feit dat er flink aan zijn stoelpoten wordt gezaagd? Dat als hij er vandaag hier bij PSV zes of zeven om zijn oren krijgt het afgelopen kan zijn. De spelers staan voor zeventig tot tachtig procent achter hem. Ze vinden het een fijne en goudeerlijke man.’ Dan speelt mijn onrechtvaardigheidsgevoel op", aldus Kraay junior.

De boodschap van de anonieme bron werd door Kraay junior naar buiten gebracht in de live-uitzending van FOX Sports. “Ik vroeg nog aan die man waarom hij dat tegen mij zei. Hij zei: ‘Mijn belang is het belang van ADO. Dit is gewoon de goede man voor de club.’ Ik vind het vreselijk. Dit is het lot van een voetbaltrainer; drie keer verliezen en je kan er geen klote meer van.” PEC Zwolle-verdediger Bram van Polen is zondag ook aanwezig in de studio en noemt het ‘een heel raar verhaal’. “Het klinkt heel lullig, maar het lijkt wel vooropgezet”, aldus Van Polen over het ontslag van Rankovic.

“Diezelfde persoon is ook naar mij toegekomen en heeft hetzelfde tegen mij gezegd”, reageert Hendriks, die weet te vertellen dat Rankovic al langer op de schopstoel zat. “Ik ben bij ADO – AZ (2-2, red.) geweest en eigenlijk was het toen al de bedoeling om hem te ontslaan. Dat stelden ze uit tot een week later. Maar uiteindelijk is het zo dat niet alle spelers achter hem stonden”, vertelt de presentatrice, die wordt aangevuld door Kraay junior: “Dat heb je nooit, maar de bepalende spelers stonden wel achter hem.” Hendriks: “Ik heb iets anders gehoord, dus dan zal de waarheid we lergens in het midden liggen. Maar het is wel zo dat je niet kan zeggen dat Rankovic alles goed heeft gedaan.”

“We zijn het er allemaal over eens dat wanneer je kiest voor een onervaren trainer, want dat is hij op het hoogste niveau, en je weet dat je tegen degradatie moet gaan vechten, dat je hem moet steunen”, stelt Hendriks. “Maar wij doen nu net alsof Rankovic de gebeten hond is. In zekere zin is dat misschien ook wel zo. Maar er zijn wel een aantal zaken die meespelen. Als je je eigen technische staf niet meer kan managen, dan heb je een probleem. Als je niet communiceert met de directie, dan heb je een probleem. En als je steeds kiest voor een andere speelwijze, en dat kan ook te maken hebben met corona en blessures, maar dan ben je zoekende en maak je beginnersfouten.”