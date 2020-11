Sparta Rotterdam heeft eindelijk eerste zege in Eredivisie binnen

Sparta Rotterdam is na zaterdagavond de zevende ploeg met tweehonderd uitoverwinningen in de Eredivisie. Nog belangrijker: het team van Henk Fraser boekte de eerste overwinning van het seizoen door een andere laagvlieger, RKC Waalwijk, met 0-2 te verslaan. Door de zege staat de club uit Rotterdam-West voorlopig op een dertiende stek, met zes punten uit acht duels. RKC heeft een punt minder en staat twee plekken lager.

Na een bepaald niet verheffende eerste helft stond het nog 0-0 in Waalwijk. De eerste echte kans was voor RKC, maar de kopbal van Vitalie Damascan was een makkelijke prooi voor doelman Maduka Okoye. Tien minuten later dacht Sparta op 0-1 te komen toen Kostas Lamprou de bal losliet en Bart Vriends het leer binnentikte, maar de scheidsrechterlijke leiding constateerde een overtreding van de Spartaan.

Richting de rust claimde RKC een strafschop: Damascan verzekerde dat hij werd geduwd door Adil Auassar, maar daar wilde Ingmar Oostrom niets van weten. De VAR gaf echter aan dat de leidsman de beelden nog eens goed moest bekijken, maar hij bleef desondanks achter zijn eerste beslissing staan. In de extra tijd kreeg het team van Fraser nog een goede kans via Bryan Smeets, maar hij mikte de bal over het Waalwijkse doel.

Sven Mijnans had na zes minuten ook uitzicht op de 0-1, maar zijn inzet ging naast. Het was een voorbode van de openingstreffer van de bezoekers. Nog geen tien minuten later gaf Mijnans een strakke voorzet en knikte Thy de bal achter Lamprou. In het restant van de tweede helft kon het duel nog alle kanten op.

Smeets stond er goed voor toen hij opeens voor het doel van Lamprou opdook, maar hij koos ervoor om de bal aan Mijnans te geven. Dat voorzag Luuk Wouters en dus ging de kans verloren. Twaalf minuten voor het einde leek een kopbal van invaller Richard van der Venne de 1-1 te betekenen, maar zijn inzet ging nipt naast het doel van Okoye. In de extra tijd zette Abdou Harroui met een hard schot in de korte hoek de 0-2 op het scorebord.