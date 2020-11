Fenerbahçe laat zich verrassen door heerlijke omhaal van Jevtovic

Fenerbahçe heeft voor het eerst dit seizoen een nederlaag geleden in de Süper Lig. In het eigen Sükrü Saracoglu Stadion werd de grootmacht verrast door Konyaspor: 0-2. De bezoekers trokken de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. Fenerbahçe, dat de voorgaande vier duels allemaal had gewonnen, staat op de tweede plaats met hetzelfde puntenaantal als Alanyaspor, dat nog een duel tegoed heeft.

Fenerbahçe dacht na een halfuur op voorsprong te komen via een prachtig doelpunt van Dimitris Pelkas. De Griek ontving de bal in het strafschopgebied door een voorzet van Gökhan Gönül vanaf de rechterflank en krulde het leer diagonaal in de verre bovenhoek. De videoarbitrage constateerde echter dat Enner Valencia voorafgaand aan het doelpunt een handsbal beging: de Ecuadoraan nam de bal tijdens de aanval van Barcelona met de arm mee en daarom werd het doelpunt geannuleerd.

In de tweede helft was Mbwana Samatta dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot met de buitenkant van de voet werd ternauwernood gekeerd door keeper Ibrahim Sehic. Ook invaller Diego Perotti was niet gelukkig in de afronding. De gemiste kansen braken Fenerbahçe uiteindelijk op, want Konyaspor greep halverwege de tweede helft de leiding. Na een voorzet vanaf de linkerflank kopte Levan Shengelia de bal terug richting Marko Jevtovic, die vanaf een kleine zestien meter scoorde met een halve omhaal in de rechterhoek: 0-1.

Eerste nederlaag voor Fenerbahçe aanstaande? ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

Dertien minuten voor tijd trok Konyaspor de wedstrijd definitief naar zich toe. De 0-2 kwam op naam van Artem Kravets, die na een lange bal van Abdulkerim Bardakci opdook achter de defensie van Fenerbahçe en het leer meenam het strafschopgebied in. Kravets plaatste de bal beheerst langs de uitgekomen keeper Altay Bayindir. Ferdi Kadioglu maakte twintig minuten voor tijd, bij een 0-1 stand, overigens zijn entree bij Fenerbahçe. De gastheer lanceerde in het laatste deel van de wedstrijd een slotoffensief, maar ondanks een tien minuten durende blessuretijd veranderde de stand niet meer.