‘Wesley Sneijder heeft hem van harte aanbevolen bij FC Utrecht’

FC Utrecht moet op zoek naar een nieuwe trainer, nadat John van den Brom afgelopen week naar het Belgische Racing Genk besloot te vertrekken. Mike Verweij zegt in de voetbalpodcast van De Telegraaf dat Wesley Sneijder de momenteel clubloze Mark van Bommel ‘van harte heeft aanbevolen’ in de Domstad. Verweij en collega Valentijn Driessen zijn echter van mening dat Henk Fraser van Sparta Rotterdam de ideale kandidaat voor FC Utrecht is.

Tijdens de wedstrijd tegen Ajax van komende zondag hebben René Hake en Rick Kruys de leiding bij FC Utrecht. Driesen is er geen voorstander van om Hake, die eigenlijk trainer van Jong FC Utrecht is, daarna in het zadel te houden. “Hake heeft het bij FC Twente mogen proberen en dat was geen heel groot succes. Dat is niet iemand waarvan je denkt: daar moet FC Utrecht mee door. Je wil eigenlijk een ervaren Eredivisie-trainer, die overal alles al heeft meegemaakt. Dat verdient de club, maar dat heeft de club ook nodig. Want FC Utrecht is een lastige club.”

“De naam van Henk Fraser viel ook en ik denk dat hij een hele goede kandidaat zou zijn. Hij heeft weliswaar net bijgetekend bij Sparta, maar volgens mij kan hij daar onderuit. Bij alle clubs waar hij gewerkt heeft, heeft hij het goed gedaan. Hij heeft bij FC Utrecht gespeeld, dus hij kent een beetje de cultuur van de club”, gaat Driessen verder. Verweij voegt toe: “Het schijnt dat hij voor een half miljoen op te halen is, het bedrag dat FC Utrecht heeft gekregen van Genk voor John van den Brom.”

Er wordt gesuggereerd dat FC Utrecht de in december 2019 bij PSV ontslagen Van Bommel een ‘mooie kans op eerherstel’ biedt. “Hij heeft een hele grote fan in Utrecht. Wesley Sneijder heeft hem van harte aanbevolen bij FC Utrecht”, reageert Verweij. “Als Wesley Sneijder maar niet zijn voetbalschoen aantrekt om weer terug te komen”, haakt Driessen in. Er wordt gesteld dat Sneijder dan eventueel de assistent van Van Bommel moet worden. “Ik denk dat FC Utrecht dat niet moet doen. Ze moeten voor bewezen kwaliteit gaan. Fraser kan overigens Sneijder er ook bij nemen als dat nodig of wenselijk is. Je moet voor ervaring gaan en Mark heeft anderhalf jaar ervaring bij PSV.”

“Bij FC Utrecht staat de druk er meteen op, want die willen de top-drie aanvallen. Daar hebben we overigens nog niets van teruggezien. Ze hebben veel te hoog van de toren geblazen en een veel te eenzijdige selectie, vol met middenvelders”, stelt Driessen. Verweij is van mening dat de keuze voor een nieuwe trainer ‘interessant’ wordt. “Frans van Seumeren is een fantastische kerel, een enorme voetbalfan. Maar ook iemand die gevoelig is voor grote namen. Hij kan Elia halen, dan haalt hij meteen Elia. Komt Maher vrij, dan haalt hij Maher. Misschien is hij wel gevoelig voor de naam Van Bommel, maar hij kan beter voor Fraser gaan op basis van zijn verleden.”