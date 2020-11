NAC wint eindelijk weer; Fodé Fofana maakt indruk in PSV-debuut

NAC Breda heeft vrijdagavond eindelijk weer gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Na drie competitienederlagen op rij, plus de eliminatie in de TOTO KNVB Beker, was het team van Maurice Steijn met 1-4 te sterk voor MVV. Door de zege komt NAC op drie punten van koploper Almere City FC. FC Den Bosch was tegelijkertijd niet opgewassen tegen Jong PSV en leed alweer de zesde nederlaag in de laatste acht competitieduels.

MVV - NAC Breda 1-4

Het team van Steijn toonde veerkracht in de eerste helft in Maastricht. Het was immers Koen Kostons die na iets meer dan twintig minuten spelen de score opende: na een corner van MVV bleef de bal in het Bredase strafschopgebied hangen en werkte de aanvaller de 1-0 binnen. NAC reageerde echter goed met twee goals in het restant van de eerste helft: na een overtreding op Colin Rösler benutte Sidney van Hooijdonk een strafschop en enkele minuten voor rust werkte Huseyin Dogan de 1-2 binnen na voorbereidend werk van Mounir El Allouchi aan de linkerkant.

MVV kon niet slechter aan de tweede helft beginnen: de 1-3 viel meteen in de eerste minuut. Robin Schouten brak door aan de rechterkant en Lex Immers zette zijn voet tegen de bal. In het laatste kwartier van de wedstrijd kende het team van Ron Elsen nog een kleine opleving, maar de pogingen van de Limburgers op het doel van Nick Olij misten precisie. In de slotfase maakte DJ Buffonge van grote afstand de 1-4. MVV wacht al sinds 25 september op een zege in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Den Bosch - Jong PSV 1-2

Jong PSV miste liefst achttien spelers, hoofdzakelijk door een uitbraak van het coronavirus. Het feit dat er negen spelers van PSV Onder-18 werden doorgeschoven naar de beloften, zorgde ervoor dat PSV aan de KNVB-norm van twaalf veldspelers en een keeper kon voldoen. FC Den Bosch miste op zijn beurt tien spelers door blessures en positieve coronatesten. Het team van Peter Uneken maakte desondanks een goede indruk in de eerste helft en ging al vroeg aan de leiding. Na negen minuten in zijn eerste wedstrijd in het betaald voetbal maakte Fodé Fofana ook meteen zijn eerste doelpunt: 0-1.

Juist op het moment dat een gelijkmaker van FC Den Bosch in de lucht hing, halverwege de tweede helft, verdubbelde Jong PSV de voordelige marge via een prima afronding van opnieuw Fofana: 0-2. De thuisploeg slaagde er toch in om de achterstand te verkleinen: na voorbereidend werk van Ryan Trotman werkte Romano Postema de 1-2 binnen. Tot meer was het team van Erik van der Ven echter niet in staat.