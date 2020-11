Gianni Zuiverloon keert na vier seizoenen terug in de Eredivisie

Gianni Zuiverloon keert per direct terug in de Eredivisie. De inmiddels 33-jarige verdediger tekent naar verwachting een éénjarig contract bij ADO Den Haag, zo meldt het Algemeen Dagblad donderdagochtend. Tevens is er de optie op een tweede seizoen in het Cars Jeans Stadion. Zuiverloon, met een verleden bij ADO, was sinds afgelopen zomer transfervrij. De komst van de rechtsback, die al meetrainde met het Onder 21-elftal, moet nog wel worden bevestigd door de club zelf.

Zuiverloon kwam tussen 2013 en 2016 ook al uit voor ADO Den Haag, dat momenteel de vijftiende plaats bezet in de Eredivisie. De rechtsbenige vleugelverdediger verliet de club vier jaar geleden met 83 wedstrijden achter zijn naam. Na zijn vertrek uit Nederland speelde de routinier voor het Spaanse Cultural Leonesa, waarmee hij naar LaLiga 2 promoveerde. Daarna volgden avonturen in India bij achtereenvolgens Delhi Dynamos en Kerala Blasters.

De loopbaan van Zuiverloon kreeg gestalte bij Feyenoord, dat hem tussendoor verhuurde aan RKC Waalwijk. Na twee seizoenen in dienst van sc Heerenveen was West Bromwich Albion zijn eerste werkgever in het buitenland. Daarna volgden periodes bij Real Mallorca, opnieuw sc Heerenveen en dus ADO. Het is nog niet bekend of Zuiverloon zaterdag tegen FC Twente al zijn debuut kan maken namen de laagvlieger.