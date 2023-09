Mislintat koopt er bij Ajax op los: ‘Het lijkt nu net experimenteel theater’

Vrijdag, 1 september 2023 om 16:54 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:19

De transfermarkt is bijna voorbij en Ajax maakt vooralsnog een wisselvallige indruk. Verslaggever Justus Dingemanse vroeg bekende voetbalcoryfeeën naar hun visie op het huidige Ajax en naar de oorzaak van de sportieve malaise. Onder meer Jack van Gelder, Ruud Gullit en Gianni Zuiverloon lieten op het jaarlijkse Gentlemen’s Dinner van Life After Football hun licht schijnen over de kwestie.

Zuiverloon is van mening dat Ajax er wellicht goed aan had gedaan om in februari 2022 geen afscheid te nemen van Marc Overmars. De vijftigjarige directeur vertrok uiteindelijk bij Ajax vanwege het versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s. “Het is heel vervelend wat er gebeurd is, alleen hij had toch wel een bepaalde magie binnen Ajax. Onder hem liep het gewoon fantastisch.”

“Ik denk dat het nu wel moeilijk voor Ajax wordt”, vervolgde Zuiverloon. “Als je kijkt welke spelers er allemaal zijn vertrokken. Nieuwe spelers hebben vaak langer de tijd nodig om zich aan te passen. Ajax heeft nu eigenlijk een heel nieuw team, met jonge jongens als Jorrel Hato en Gastón Ávila, dus het best wel moeilijk om gelijk een goed team te bouwen. Ik denk dat het best weleens nog twee of drie jaar kan duren voordat Ajax weer helemaal terug is aan de top.”

Jack van Gelder, eveneens aanwezig op het jaarlijkse Gentlemen's Dinner, maakte een vergelijking met het in Amsterdam gevestigde theater de Brakke Grond. “Daar had je heel vaak experimenteel theater, daar doet Ajax me op dit moment aan denken. Misschien wordt het allemaal fantastisch en hebben ze nu een selectie die bestaat uit een mix van spelers waar nog niemand van heeft gehoord. De kans bestaat dat het iets sensationeels wordt, maar we moeten het even afwachten.”

Ruud Gullit

“Op een gegeven moment krijg je altijd te maken met verandering”, zo begon Gullit zijn verklaring voor de teleurstellende prestaties van Ajax in het afgelopen seizoen. “AC Milan had jarenlang enorm veel succes en nu heeft het iets van twaalf jaar geduurd voor ze weer een keer kampioen werden. Manchester United won ook een tijd niks meer sinds het vertrek van Alex Ferguson, het is een golvende beweging. De concurrenten van Ajax zitten niet stil en proberen op een andere manier succesvol te zijn.”

“Ik woon in Amsterdam en al mijn vrienden zijn Ajacieden”, gaf Gullit aan. “Zij zijn nu in paniek. Ik zei: Oh, jullie waren toch de beste? Nu weet je eens hoe dat (een teleurstellend seizoen, red.) voelt! Het is weleens leuk om die Ajacieden met beide benen op de grond te zien. Natuurlijk hebben we ook een goed Ajax nodig, maar geef het nog even een kans. Menig Ajacied heeft meteen een oordeel klaar. Geen enkele aankoop is hun ogen goed. Die paniek in de ogen van mijn vrienden is wel heerlijk. Ik moet erom lachen, want voorheen maakten ze zich niet eens druk om de transferactiviteiten van andere clubs.”

Gullit verwachtte voorafgaand aan de return van Ajax tegen Ludogorets nog een eenvoudige wedstrijd voor de Amsterdammers tegen de Bulgaarse kampioen. De analist dacht zefs dat Ajax in 'het oefenpotje' stevig aan vertrouwen zou gaan tanken. De ploeg van trainer blameerde zich echter na de 4-1 zege van een week eerder door in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 te verliezen en geen enkel schot op doel te noteren.