Verbazing om ongemakkelijk interview met Haaland: ‘Slaap je vanavond alleen?’

Erling Braut Haaland nam woensdagavond bij Borussia Dortmund twee doelpunten in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League voor zijn rekening. Om die reden mocht de twintigjarige spits na afloop voor de camera van de Belgische uitzendgemachtigde verschijnen. Dat interview kende een vrij ongemakkelijk verloop, zoals wel vaker het geval is als Haaland voor de camera verschijnt.

“Je haar is goed blijven zitten, want je hebt twee keer met je voeten gescoord. Dat was het vanavond voor jou”, zo begint de verslaggever het gesprek met Haaland, dat door CBS Sports wordt uitgezonden. “Ja, het was een goede avond en we pakken drie belangrijke punten”, luidt het korte antwoord van de spits. Na een korte stilte gaat de verslaggever verder: “Wat was het ding voor Borussia Dortmund... Hoe hebben jullie je voorbereid op deze wedstrijd?”

Net als je denkt dat de interviews met Erling Braut Haaland écht niet ongemakkelijker kunnen worden... ?? Let vooral op die laatste vraag! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 4 november 2020

“We wisten dat Club Brugge wilde voetballen, dus we wilden hoog drukzetten en dat hebben we gedaan. Het was de bedoeling dat we het veld opstapten en lieten zien dat we het beste team waren. Het was een goede, belangrijke overwinning”, reageert Haaland. De verslaggever wijst hem vervolgens op het feit dat hij nu al zes keer gescoord heeft tegen Belgische clubs. Als Haaland na een korte stilte niet inhaakt, vervolgt hij: “Belgisch voetbal is iets voor jou, lijkt me. Spelen tegen Belgische clubs.”

“Ja, het gaat goed tegen Belgische clubs”, is het korte antwoord van Haaland. “Slaap je vanavond alleen?”, luidt de volgende vraag, waarmee de verslaggever subtiel probeert te verwijzen naar het feit dat Haaland eerder heeft verteld dat hij samen slaapt met de ballen die hij mag meenemen na het maken van een hattrick. “Ehm, ja”, zegt Haaland enigszins vertwijfeld. “Je neemt geen vriendin mee vanavond, je maakte geen hattrick”, probeert de verslaggever te verduidelijken. Haaland: “Nee, die heb ik niet gemaakt.”

Na de ongemakkelijke woordenwisseling beëindigt de verslaggever het gesprek. “Oké, dat was het. Bedankt”, zegt hij, waarna Haaland wegloopt. In de studio van CBS Sports reageren Jamie Carragher en Micah Richards lachend op het interview. “Jezus Christus, ik dacht dat wij allemaal ontslagen zouden worden”, lacht Carragher. Richards zegt: “Ik had geen idee waar dit precies heen ging...”