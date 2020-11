PSV reist ondanks goed nieuws met heel weinig verdedigers naar Saloniki

De testronde van deze week heeft geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gebracht bij PSV. De Eindhovenaren maken via de officiële kanalen bekend dat Pablo Rosario voor de Europa League-wedstrijd tegen PAOK Saloniki weer terugkeert in de wedstrijdselectie. In de defensie blijft de spoeling dun voor trainer Roger Schmidt, want de trainer van PSV heeft in Griekenland de beschikking over slechts vier verdedigers.

PSV werd de afgelopen tijd geteisterd door coronabesmettingen. Wegens een positieve test kon Schmidt in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (4-0 overwinning) geen beroep doen op Jorrit Hendrix, Vincent Müller, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Rosario, Joël Piroe, Maxime Delanghe, Timo Baumgartl en Nick Viergever, terwijl eerder ook Eran Zahavi en Jordan Teze besmet raakten met het coronavirus.

Zahavi en Teze keerden eerder al terug in de wedstrijdselectie, al mocht eerstgenoemde vorige week Cyprus niet in voor de uitwedstrijd tegen Omonia Nicosia (1-2 zege) wegens zijn eerdere besmetting. Teze kon in dat duel toch nog meespelen, nadat hij op de wedstrijddag met een privé-jet werd ingevlogen. Zahavi en Teze maken nu ‘gewoon’ deel uit van de negentienkoppige selectie voor het bezoek aan PAOK Saloniki, evenals Rosario. Hij moest vier wedstrijden missen na zijn positieve coronatest.

In defensief opzicht blijft het behelpen voor Schmidt. Met Olivier Boscagli, Philipp Max, Teze en jeugdspeler Luis Felipe beschikt hij over slechts vier verdedigers. Het ligt voor de hand dat er tegen PAOK andermaal een opvallende rechtsback op het wedstrijdformulier zal staan. Tegen Omonia Nicosia speelde Hendrix als rechtsback, maar hij is er vanwege een positieve coronatest niet bij. Schmidt posteerde in het duel met ADO Ryan Thomas aan de rechterkant in de defensie.

De volledige selectie van PSV: Mvogo, Unnerstall, Sangaré, Zahavi, Malen, Ihattaren, Fein, Mauro, Rosario, Madueke, Götze, Boscagli, Thomas, Max, Teze, Ledezma, Luis Felipe, Kjolo en Saibari.