Jeredy Hilterman werkt aan imposant moyenne tegen schietschijf van KKD

Jong FC Utrecht heeft FC Dordrecht dinsdagavond een behoorlijke klap toegediend. De Schapenkoppen gingen in eigen stadion met 0-3 onderuit tegen het beloftenteam van de Domstedelingen, door doelpunten van Jeredy Hilterman (tweemaal) en Justin Lonwijk. FC Dordrecht bezet momenteel de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met vijf punten uit tien competitiewedstrijden en een negatief doelsaldo van 21.

In de eerste competitiewedstrijden moest FC Dordrecht al enkele keren de nodige doelpunten incasseren. Tegen Roda JC Kerkrade (4-0), SC Cambuur (5-0) en FC Volendam (7-1) leed de ploeg van trainer Harry van den Ham al behoorlijke nederlagen en ook Jong FC Utrecht vertrok dinsdagavond met een forse marge vanaf De Krommedijk. In de eerste helft leek FC Dordrecht nog op voorsprong te komen, toen Richie Musaba op aangeven van Nikolas Agrafiotis raak schoot. Omdat de bal achter geweest was, werd deze treffer echter geannuleerd.

Het was vervolgens Jong FC Utrecht dat na een klein uur op voorsprong kwam. Hilterman, voorafgaand aan het treffen in Dordrecht al vijf keer trefzeker, werd bediend door Héritier Deyonge en maakte in kansrijke positie geen fout. Een kleine tien minuten later tekende Hilterman voor zijn tweede treffer van de avond, deze keer op aangeven van Davy van den Berg. Een kwartier voor het einde bepaalde Justin Lonwijk de eindstand met een schot in de verre hoek op 0-3.