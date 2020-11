‘Slechte band met Jol kan fataal worden ondanks vertrouwen spelers ADO’

ADO Den Haag blijft vertrouwen houden in hoofdtrainer Aleksandar Rankovic, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De situatie van de oefenmeester, bezig aan zijn eerste maanden in het Cars Jeans Stadion, is naar verluidt 'wankel', maar voor ontslag hoeft hij voorlopig niet te vrezen. De spelersgroep gelooft nog steeds in zijn filosofie, zo klinkt het. Wel zou Rankovic veel meer moeten luisteren naar de adviezen van het Technisch Hart van ADO.

Rankovic uitte zondagmiddag na de kansloze 4-0 nederlaag tegen PSV van zondag zijn teleurstelling, onder meer in het transferbeleid van ADO. 24 spelers vertrokken, terwijl er 17 spelers werden verwelkomd. Daarnaast zou het achter de schermen onrustig zijn bij de huidige nummer vijftien in de Eredivisie. Volgens FOX Sports-verslaggever Hans Kraay junior zouden er op bestuurlijk niveau 'spelletjes worden gespeeld' bij de laagvlieger. De positie van de coach zou nu al op de tocht staan. Rankovic vond het evenwel verstandig om daar niet inhoudelijk op in te gaan.

‘Spel met geslepen messen’ wekt verbazing in studio van FOX Sports

Het bestuur van ADO besloot daarop om in gesprek te gaan met de spelers van ADO. Uit het onderhoud kwam duidelijk naar voren dat Rankovic nog steeds kan rekenen op de steun van de spelersgroep in Den Haag. Dante Rigo gaf na afloop van de zeperd tegen PSV een duidelijk signaal af naar de buitenwacht: "Wij staan als spelersgroep honderd procent achter de trainer", zo klonkt het in gesprek met het Algemeen Dagblad. Desondanks lijkt er een cruciale fase aan te breken voor Rankovic in de Eredivisie.

BIj ADO weet men maar al te goed dat er al is gespeeld tegen Feyenoord, Vitesse, AZ en PSV. Toch is er intern veel onvrede over het vertoonde spel van de formatie van Rankovic. Ook de wisselende samenstellingen en de steeds veranderende tactieken zorgen naar verluidt voor ergernis in Den Haag. Rankovic zou daarnaast te weinig openstaan voor feedback van het zogeheten Technisch Hart, dat onder leiding staat van Martin Jol, zeker nu de resultaten in competitieverband ondermaats zijn. ADO wil de afgelopen zomer aangestelde coach niet nu al ontslaan, maar het lijkt wel duidelijk dat de resultaten snel zullen moeten verbeteren. Het goed presterende FC Twente is zaterdag de tegenstander.