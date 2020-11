‘Spel met geslepen messen’ wekt verbazing in studio van FOX Sports

Bij ADO Den Haag is een 'spel' gaande om 'messen in de rug' van trainer Aleksandar Rankovic te steken, beweert Hans Kraay junior zondag bij FOX Sports. De spelersgroep zou volledig achter Rankovic staan, maar binnen andere geledingen van de club zijn er volgens de presentator personen die van de trainer af willen. Zelf wil Rankovic dat niet bevestigen of ontkennen, nadat zijn ploeg met 4-0 verloor van PSV.

Na zeven wedstrijden staat ADO met vier punten op de vijftiende plaats in de Eredivisie. De club won dit seizoen alleen van VVV-Venlo (1-2). Rankovic is pas sinds mei actief als trainer bij ADO en heeft een contract tot medio 2022. Het is zijn eerste klus al hoofdtrainer. "Ik ben geen tovenaar", benadrukt Rankovic bij FOX Sports. "Soms zeg ik ook tegen mijn staf dat ik misschien maar met de muts van Gandalf op de bank moet gaan zitten. Dit is niet makkelijk met zo veel nieuwe, jonge spelers. Sommige zijn er niet klaar voor en sommige die er wel klaar voor zijn, zijn niet fit."

Rankovic vindt dat hij op het gebied van inkomende transfers te weinig is ondersteund door de clubleiding. "Van alles wat ik heb aangegeven bij de leiding heb ik twee spelers gekregen. Is dat veel te weinig? Dat kun je zo zeggen, ja", merkt hij op. Als de Serviër door Kraay junior wordt geconfronteerd met het verhaal dat hij intern wordt tegengewerkt, wil hij daar niet op ingaan. "Dat zijn jouw woorden, daar kan ik niks over zeggen. Het is moeilijk om een ploeg vanaf nul op te bouwen. Sommige spelers zijn nieuw en hebben nog niet eens betaald voetbal gespeeld. Dat is geen excuus, maar ik weet dat mensen uit mijn vak weten dat dit niet makkelijk is."

"Alles wat ik hierover zeg, is niet verstandig", concludeert de voormalig middenvelder van ADO, wiens situatie zondag na de wedstrijd ook werd besproken in de studio van FOX Sports. “Wie heeft Rankovic aangesteld?”, vroeg Kenneth Perez zich verbaasd af. “Dat zijn toch de mensen die nu nog steeds in het bestuur zitten?” Jan Joost van Gangelen had het antwoord ook niet. "Het is een beetje koffiedik kijken. We kunnen ook geen man en paard noemen in dezen. We weten niet wie het zijn, wie hem het leven moeilijk maken”, gaf de presentator aan. Perez: “Maar er zijn toch maar een paar mensen die hem het leven moeilijk kunnen maken? Het management. Dat bepaalt toch of de trainer blijft of niet?”

Hoe Kraay junior bij het verhaal kwam, durft Rankovic op de persconferentie na de wedstrijd niet te zeggen. "Dat moet je aan hem vragen", wordt de trainer geciteerd door Omroep West. "Ik heb hier nooit iets over geroepen. Ik denk dat jullie zelf moeten kijken waar dit vandaan komt. Dit maakt mij niet boos. Of ik hier van schrik? Nee. Ik zit al even in de voetballerij en ik weet wat er kan gebeuren. Schrikken doe ik als er iets met mijn familie is." Rankovic voegt eraan toe dat hij geen 'mes in de rug' voelt. Als hij echter merkt dat zijn spelers niet meer met hem door willen, zal hij naar eigen zeggen direct opstappen.