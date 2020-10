Joao Félix laat Atlético winnen én vergroot bizar elfmeterpercentage

Joao Félix heeft zaterdagavond het verschil gemaakt voor Atlético Madrid. Mede dankzij twee doelpunten van de Portugees won het team van Diego Simeone het altijd lastige uitduel met Osasuna: 1-3. De recordaankoop had echter een derde keer op het scorebord kunnen verschijnen in Pamplona: hij miste vlak na rust een strafschop. Atlético heeft nu liefst 12 (!) van de laatste 26 strafschoppen in competitieverband gemist.

Osasuna en Atlético, waar Luis Suárez rust kreeg van Simeone, waren in de eerste 45 minuten aan elkaar gewaagd. Een fout in de defensie stond vlak voor rust aan de basis van de openingstreffer. Na een overtreding van Facundo Roncaglia op Vitolo in het strafschopgebied wees de scheidsrechter naar de stip en schoot Joao Félix het leer vanaf elf meter in de linkerhoek. Een hard gelag voor Osasuna, dat qua intensiteit gelijkwaardig was aan Atlético maar finesse in de laatste meters ontbeerde.

Twee minuten na de onderbreking ging de bal opnieuw op de stip. De scheidsrechter oordeelde dat een handsbal van Oier Sanjurjo onbedoeld was, maar de VAR floot de arbiter terug. Joao Félix koos opnieuw voor de linkerhoek, maar dit keer ging de bal tegen de paal. Dat gold een minuut later ook voor een schot van Ángel Correa, zij het tegen de rechterpaal. Doelman Sergio Herrera stond niet veel later een herkansing voor Correa in de weg.

Joao Félix maakte na 69 minuten spelen zijn misser vanaf elf meter goed en schoot de bal in de rechterhoek. Zo was hij voor het eerst in zijn loopbaan goed voor minimaal twee goals in twee officiële duels op rij, na zijn midweekse dubbelslag tegen Red Bull Salzburg (3-2). Een rake kopbal van Vladimir Budimir bracht de spanning enigszins terug, maar vlak voor tijd plaatste Lucas Torreira de bal in de bovenhoek na een uitstekende pass van Kieran Trippier. Atlético staat nu derde in LaLiga, met veertien punten uit zes duels, en speelt over een week tegen Cádiz, dat evenveel punten heeft maar ook twee duels meer.