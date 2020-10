Vitesse-trainer moet lachten om uitspraak Klopp: ‘Ik kreeg filmpjes toegestuurd’

Vitesse zorgde afgelopen zomer voor een grote verrassing door Thomas Letsch aan te stellen als hoofdtrainer. Hij was onbekend in Nederland en zijn komst zorgde dan ook voor gefronste wenkbrauwen in Arnhem. De trainer vindt het logisch dat hij onbekend was in Nederland en wijst naar een uitspraak van Jürgen Klopp tijdens de persconferentie in aanloop naar Ajax - Liverpool.

In aanloop naar de ontmoeting in de Champions League met Ajax kwamen de namen van Duitse trainers in de Eredivsie ter sprake. Klopp had van de naam van de Vitesse-trainer nog niet gehoord. “Thomas wie? Thomas Letsch? Letsch? Van Vitesse? Bijna bovenaan in de Eredivisie? Geweldig!", zei Klopp, die tijdens het persmoment in ging op nog meer Duitse trainers in de Nederlandse competitie. “Ik ken Frank Wormuth. Hij was zo'n beetje mijn leraar vroeger. Hij weet alles van voetbal. En Roger Schmidt is een topcoach. Duitsland heeft gewoon goede coaches en ze gaan steeds meer naar andere landen.”

Letsch is in Nederland inmiddels geen onbekende trainer meer. Dat zijn komst bij Vitesse voor gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd kan hij wel begrijpen. “Dat is toch normaal”, aldus Letsch. “Waar zouden de mensen in Nederland mij van moeten kennen? Jürgen Klopp bleek mij vorige week ook niet te kennen. Ik kreeg van vrienden filmpjes toegestuurd van zijn uitspraak. Ik kan daar wel om lachen en ik snap het ook wel.”

“Ik ben lang in Salzburg bezig geweest met het Red Bull-project, maar vooral op de achtergrond”, vervolgt Letsch, die kort hoofdtrainer was bij Erzgebirge Aue en daarna bij Austria Wien. “Maar Oostenrijk is ver weg en het Oostenrijkse voetbal wordt niet zo goed gevolgd in Nederland. Het is dus normaal dat ik hier onbekend was en het maakt me eigenlijk ook helemaal niks uit. Mensen moeten me niet beoordelen op mijn naam, maar op het werk dat ik lever.”