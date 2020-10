Straf voor chauffeur van overval op René van der Gijp pakt flink lager uit

De 21-jarige Ryan van V., die als chauffeur betrokken was bij de overval op René van der Gijp, moet twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk, de cel in, zo meldt RTV Rijnmond. Tegen de Ridderkerker, die de overvallers eind april naar de woning van Van der Gijp reed, was door het Openbaar Ministerie 24 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, celstraf geëist. Het is niet bekend of de dader en/of het OM in beroep gaan tegen de uitspraak.

Van der Gijp kreeg op vrijdag 27 april omstreeks 22.30 uur de schrik van zijn leven, toen hij na een uitzending van Veronica Inside thuis opgewacht werd door meerdere overvallers. De in het zwart gehulde mannen gingen zijn auto met hamers te lijf, vermoedelijk met als doel om zijn Rolex te stelen. De Mercedes van Van der Gijp beschikt over veiligheidsglas, waardoor de autoruiten niet sneuvelden. Van der Gijp reed weg en bleef fysiek ongedeerd.

Eerder betuigde Van V. in het Algemeen Dagblad spijt voor zijn daden. "Dit had ik nooit moeten doen, denk ik", zei de inwoner van Ridderkerk. "Ik was op straat benaderd. Ze kwamen naar mij toe in het centrum van Ridderkerk en vroegen of ik hen wilde rijden voor een diefstal.” Omdat hij geld nodig had deed Van V. mee. “Ik zou tien of twintig procent van de buit krijgen. En ik ben geen lieverdje. Ik deins niet zo snel terug. Dus ik deed het maar."

De verdachte zei niet van tevoren te hebben geweten dat het om een overval op Van der Gijp zou gaan. "Ik had het wel gevraagd, maar dat wilden die andere personen niet zeggen.” De drie gemaskerde mannen zijn nog altijd niet opgepakt. Van V. wil hun namen niet noemen. "Ik heb thuis familie zitten. En je weet nooit hoe het loopt als ik iets zeg. Trouwens, ik weet niet eens precies hoe ze heten."