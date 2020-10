Geduld van cruciaal belang na vertrek bij Ajax: ‘Hij gaat niet meteen janken’

Joël Veltman koos er afgelopen zomer voor om Ajax in te ruilen voor Brighton & Hove Albion. De multifunctionele verdediger moest in eerste instantie geduld hebben, want afgelopen maandag tegen West Bromwich Albion (1-1) maakte hij pas zijn basisdebuut. Volgens zaakwaarnemer Michael Jansen is het voor Veltman vooral belangrijk om geduldig te blijven in zijn eerste maanden in Engeland.

"Hij staat nu niet elke wedstrijd in de basis", concludeert Jansen in een uitgebreid interview met VICE Sports. "Natuurlijk praat je daarover. Nu hoef ik dat nog niet op te lossen, maar dat komt later misschien wel. Dat is heel moeilijk om te bepalen." De zakelijk adviseur acht het niet verstandig om gelijk verhaal te halen bij de manager of technisch directeur van the Seagulls. "Hij is niet het type speler dat meteen gaat janken, om het zo maar te zeggen."

"Je bent in de Premier League, daar komt even wat anders bij kijken dan Nederland, ook al kom je van een grote club als Ajax. Dan moet je soms even geduld hebben", aldus Jansen, die weet dat Veltman ook in de belangstelling stond van West Ham United. Een transfer naar the Hammers, zeker ook omdat Naomi Veltman, de vrouw van de mandekker, al eens had aangegeven graag een keer in Londen te willen wonen. Veltman koos desondanks voor een meerjarig contract in Brighton.

Volgens Jansen is het bij een transfer van cruciaal belang dat het gehele plaatje klopt. "Wat wel eens vergeten wordt, is de kracht van een vrouw bij zo’n speler", vervolgt de belangenbehartiger van Veltman. "Er wordt vaak een hoop gezegd over voetbalvrouwen. Maar Naomi is ook degene geweest die Joël twee, drie keer uit het slop heeft getrokken toen hij zwaar geblesseerd raakte. Dus tuurlijk heeft ze invloed, maar het gaat twee kanten op."