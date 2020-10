Joël Veltman ziet basisdebuut in Premier League in mineur eindigen

Joël Veltman heeft maandagavond zijn basisdebuut in de Premier League gemaakt voor Brighton & Hove Albion. De centrumverdediger vormde een centraal trio met Dan Burn en Adam Webster en wist tegen West Bromwich Albion meer dan tachtig minuten de gelederen gesloten te houden. In de slotfase incasseerde Brighton, zonder directe betrokkenheid van Veltman overigens, alsnog een tegentreffer: 1-1.

Al na zestien minuten dacht Brighton op voorsprong te komen, maar de rake volley van Neal Maupay werd afgekeurd wegens buitenspel. Via een veel minder fraai doelpunt pakte de thuisploeg op slag van rust alsnog de voorsprong. Een schot van dichtbij van Tariq Lamptey belandde in een soort flipperkast tussen verdedigers Branislav Ivanovic en Jake Livermore, waarna de bal via het lichaam van laatstgenoemde in eigen doel rolde: 1-0.

Na rust zocht West Bromwich nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Veltman blokkeerde vroeg in de tweede helft een schot van Conor Gallagher, die het van een meter of twintig probeerde. Even later mikte Matheus Pereira in vrije positie naast na goed werk van Andros Townsend, terwijl een gevaarlijke poging van Filip Krovinovic werd gepareerd door doelman Mathew Ryan. De gelijkmaker viel in de 82ste minuut alsnog. Spits Karlan Ahearne-Grant kon na slecht dekken van Ben White aannemen in de zestien en beheerst de rechterkruising uitzoeken: 1-1. Veltman probeerde White nog te ondersteunen, maar kwam te laat om Ahearne-Grant af te kunnen stoppen.