Zahavi reageert furieus na dreigement van regering Cyprus

Eran Zahavi heeft via zijn eigen account op Instagram woedend gereageerd op de beslissing van de regering van Cyprus. De aanvaller van PSV werd woensdagochtend, net als ploeggenoot Jordan Teze, de toegang tot het eiland ontzegd. Daardoor zal het tweetal waarschijnlijk niet meedoen in de Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia van donderdagavond.

"Coronatests en -reguleringen in het voetbal zijn fucking bullshit!", schrijft Zahavi op Instagram Stories. Zahavi en Teze stapten woensdag onder begeleiding van de douane op het laatste moment uit het vliegtuig dat de rest van de selectie van PSV naar Cyprus bracht. Om 10.00 uur zou het vliegtuig opstijgen; om zeven minuten voor tien werden Zahavi en Teze uit het vliegtuig gehaald. De regering van Cyprus dreigde had contact opgenomen met de UEFA en dreigde met een verplichte quarantaine van meerdere dagen op Cyprus voor het hele PSV-team als Zahavi en Teze zouden meereizen.

De UEFA nam contact op met manager wedstrijdzaken Ron Verkerk van PSV en sprak het advies uit om Zahavi en Teze thuis te houden. De aanvaller en verdediger werden eerder deze maand positief getest op aanwezigheid van het coronavirus. Ze zijn weliswaar volledig hersteld van het virus, maar Cyprus hanteert een ander protocol dan Nederland en de UEFA: personen die eerder deze maand positief zijn getest, worden niet toegelaten op het eiland. Donderdagavond werkt PSV op Cyprus een Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia af en het lijkt erop dat Zahavi en Teze er niet bij zullen zijn.

Op de persconferentie voorafgaand aan het duel met vertelt trainer Roger Schmidt dat een quarantaine geen optie was, waardoor de twee spelers thuisbleven. Desondanks blijft PSV in samenwerking met de UEFA proberen een oplossing te vinden. De club is 'verbijsterd' over de gang van zaken, daar alles al geregeld was en alle spelerslijsten in Cyprus bekend waren, en hoopt dat Zahavi en Teze een uitzonderingspositie krijgen. Dan zouden ze donderdagochtend alsnog het vliegtuig kunnen pakken. Schmidt acht de kans echter klein dat die poging slaagt.

Het duel begint donderdagavond om 21.00 uur. Als Zahavi en Teze inderdaad ontbreken tegen Omonia Nicosia, mist PSV liefst dertien spelers uit de A-selectie. Negen van die besmettingen zijn gerelateerd aan het coronavirus. Nick Viergever, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joël Piroe en Maxime Delanghe zijn besmet. Verder hebben Erick Gutiérrez, Marco van Ginkel en Maximiliano Romero blessures die ze aan de kant houden.