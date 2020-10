Bayern houdt dankzij fraaie goal van Kimmich imposante CL-reeks in stand

Bayern München is erin geslaagd om zijn imposante reeks in de Champions League voort te zetten. Der Rekordmeister won sinds 13 maart 2019 (toen er met 1-3 verloren werd van Liverpool) al zijn wedstrijden in het miljardenbal en versloeg dinsdagavond ook Lokomotiv Moskou, al kostte dat de nodige moeite. Uiteindelijk verzorgde Joshua Kimmich met een fraai doelpunt de beslissende 1-2 in de Russische hoofdstad.

Bayern begon uiterst overtuigend aan de groepsfase van de Champions League, met een 4-0 overwinning op Atlético Madrid. Lokomotiv Moskou hield een punt over aan het eerste duel in het miljardenbal, dankzij een 2-2 gelijkspel op bezoek bij Red Bull Salzburg. Het eerste gevaar van het treffen in het Lokomotivstadion kwam van Robert Lewandowski, die zijn kopbal maar net naast zag gaan. Het duurde niet lang voor Bayern op voorsprong kwam. Met veertien minuten op de klok vond Corentin Tolisso met een crosspass de op de rechterkant opgestoomde Benjamin Pavard, die de bal direct voor het doel bracht. Daar stond Leon Goretzka klaar om de openingstreffer tegen de touwen te koppen.

Tien minuten later was Bayern dicht bij een identiek doelpunt. Opnieuw werd de opgestoomde Pavard aan de rechterkant van het strafschopgebied gevonden en de Franse vleugelverdediger bracht de bal direct voor het doel, waar Kingsley Coman het leer deze keer tegen de paal werkte. Lokomotiv Moskou liet zich niet volledig onbetuigd in de eerste helft en deelde speldenprikjes uit via Daniil Kulikov en Fedor Smolov, maar kwam eigenlijk niet tot echt grote kansen. Wél slaagde de thuisploeg erin om tot rust de minimale marge op het scorebord te houden.

Al snel na rust had Bayern al op een grotere marge moeten staan, toen Kimmich op aangeven van Serge Gnabry er van dichtbij niet in slaagde om de bal in het doel te krijgen. Lokomotiv Moskou stelde daar een goede mogelijkheid voor Zé Luis tegenover, al werd diens inzet gekraakt. Na ruim een uur spelen leek Bayern een strafschop te krijgen, toen Lewandowski binnen de zestien gevloerd werd door Kulikov. Na inmenging van de videoscheidsrechter besloot arbiter Istvan Kovacs de gegeven strafschop te annuleren.

???????????? ?????????????? ?? De Duitse middenvelder is weer eens goud waard voor Bayern door van afstand raak te schieten: 1-2 ??#ZiggoSport #UCL #LMOBAY pic.twitter.com/8nWogtDVNI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 27, 2020

Bayern liet het er niet bij zitten en bleef op zoek naar de 0-2. Na een prachtige combinatie dook Coman vrij op in het strafschopgebied, maar hij tilde de bal net over de rechterkruising. Waar het wachten leek op een tweede Duitse treffer, kwam Lokomotiv Moskou twintig minuten voor het einde op gelijke hoogte. Zé Luis werd de diepte in gestuurd en vond voor het doel Anton Miranchuk, die bal in de rechterbenedenhoek achter Bayern-doelman Manuel Neuer plaatste. Kort daarna ontsnapte Zé Luis opnieuw aan de defensie van de bezoekers, maar zijn schot ging naast.

Nadat ook Miranchuk nog gevaarlijk was geweest, kwam Bayern tien minuten voor het einde toch weer op voorsprong. Invaller Javi Martínez speelde Kimmich aanvankelijk vrij hard in, maar de middenvelder kon knap controleren, wegdraaien en raak schieten. Bayern slaagde er niet in om het duel voortijdig te beslissen en ontkwam daardoor niet aan een slotoffensief van de thuisploeg, maar behield uiteindelijk wel de minimale marge in Moskou en is daardoor al dertien Champions League-wedstrijden zonder nederlaag of gelijkspel.