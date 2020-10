Spelersbus van Ajax belaagd voorafgaand aan wedstrijd tegen Atalanta

De spelersbussen van Ajax zijn voor het Champions League-duel met Atalanta bekogeld door supporters van de Italiaanse club, zo bevestigt een woordvoerder van Ajax tegenover De Telegraaf. Ondanks dat er volgens de krant een raam gesneuveld is, zijn de spelers en trainers volgens de krant ‘met de schrik vrijgekomen’.

De bussen van de Amsterdammers zijn bij het Gewiss Stadium van Atalanta opgewacht door supporters van Atalanta. Er werden de nodige voorwerpen en vermoedelijk stenen gegooid richting de spelersbus van Ajax, die werd begeleid door de Italiaanse politie. Er is door de Italiaanse fans tevens het nodige vuurwerk afgestoken, zo laat een zegsman van Ajax weten aan De Telegraaf.

Alleen de bovenste ruit is gesneuveld, mede doordat de spelersbussen van Ajax volgens de woordvoerder beschikken over dubbel gepantserd glas. Daardoor is er verder geen glas in de spelersbus in kwestie beland. Ajax reist al het hele seizoen met twee bussen naar de uitwedstrijden, zodat spelers en trainers de gewenste afstand kunnen bewaren. Het duel tussen Atalanta en Ajax in de groepsfase van de Champions League wordt om 21.00 uur afgetrapt in Bergamo.