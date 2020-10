‘Of ik tegen Ajax ook in de basis sta? Beslissing valt op dag van wedstrijd’

De 0-13 overwinning van Ajax op VVV-Venlo van afgelopen zaterdag is ook in Italiaanse voetbalkringen niet onopgemerkt gebleven. "Ik schrok wel even toen ik dat hoorde", zo geeft Sam Lammers ruiterlijk toe. De 23-jarige aanvaller, die onlangs werd overgenomen van PSV, is met Atalanta in voorbereiding op het duel met Ajax in de groepsfase van de Champions League.

"Bizar eigenlijk. En iedereen heeft het meegekregen", vervolgt Lammers zijn gesprek met de NOS. De kopsterke spits van Atalanta wil echter niet te lang stilstaan bij de monsterzege van Ajax van afgelopen weekeinde. "je moet er ook niet te veel waarde aan hechten want vandaag wordt een heel andere wedstrijd. Ik verwacht dat dat een leuke wedstrijd gaat worden met twee aanvallende ploegen. Ajax heeft indruk gemaakt met afgelopen weekend als toppunt. Zij komen met vertrouwen hiernaartoe. Maar wij zijn goed begonnen in de Champions League (0-4 zege opf FC Midtjylland, red.) en zullen open gaan spelen."

Vermoedelijke opstellingen Atalanta - Ajax: Blind weer naar het middenveld?

Lees artikel

Lammers had afgelopen zaterdag tegen Sampdoria (1-3 nederlaag) voor het eerst een basisplaats bij Atalanta. Het is even afwachten of trainer Gian Piero Gasperini hem ook tegen Ajax aan de aftrap laat verschijnen. "Of ik tegen Ajax ook in de basis sta? Deze trainer maakt pas op de dag van de wedstrijd de beslissing. Het is niet zo dat als je een hesje ziet, je het meteen al weet. Dus het is even afwachten. We hebben een goede ploeg."

De miljoenenaanwinst van Atalanta voelt zich op zijn plaats in Bergamo. "Het bevalt goed", aldus de van PSV overgekomen aanvaller. "Het is een hele omschakeling geweest naar Italië. Ik ben bij een heel mooie club en in een heel mooie stad beland. Ik heb het hartstikke naar mijn zin." Lammers is de Italiaanse taal nog niet machtig. "Alle berichten in de groepsapp moet ik dan ook eerst nog door Google Translate halen", bekent hij met een glimlach. Ploeggenoot Marten de Roon fungeert vaak als tolk. "Die helpt dan een beetje met wat de coach van mij wil. Gasperini heeft een heel duidelijke visie en spelbeeld. Alle spelers weten precies wat hij van ze verwacht."