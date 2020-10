Boskamp verbijsterd om voorspelling Derksen over Ajax: ‘Heb je gezopen?’

Johan Derksen is ervan overtuigd dat Ajax dinsdagavond een eenvoudige overwinning gaat boeken op bezoek bij Atalanta. De analist van Veronica Inside vindt het niveau van de Italianen niet bijster hoog, maar krijgt in het praatprogramma repliek van Jan Boskamp. De oud-Feyenoorder vraagt zich schertsend af of Derksen 'gezopen' heeft.

Derksen voorspelde afgelopen vrijdag al dat Ajax zou winnen van Atalanta en herhaalt die voorspelling maandagavond. "Iedere Italiaanse club is naar om tegen te spelen, maar dat thuisvoordeel is er voor Atalanta ook niet", weet Derksen. "Ik denk dat Ajax veel meer voetballend vermogen heeft. Ik wil niet denigrerend doen, maar drie gewone, middelmatige Nederlandse voetballers hebben daar een vaste basisplaats", doelt hij vermoedelijk op Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens, omdat Sam Lammers doorgaans geen basisplaats heeft.

De voorspelling gaat er bij Boskamp niet in. "Ben je niet goed bij je hoofd, of zo?", vraagt hij aan Derksen. "Het kan best dat Ajax gaat winnen, maar het is geen 'appeltje eitje' hè. Heb je gezopen, of zo? Die hebben gewoon een goede ploeg. Tegen Sampdoria (1-3 verlies afgelopen zondag, red.) misten ze een heleboel spelers, maar tegen FC Midtjylland (0-4 winst in de Champions League, red.) waren ze heel goed."

Ook René van der Gijp mengt zich in de discussie. "Ik heb een maand geleden gekeken naar Juventus tegen Atalanta", doelt Van der Gijp op de competitiewedstrijd uit juli. Atalanta was toen op weg naar de overwinning, maar dankzij twee discutabele penalty's sleepte Juventus er een 2-2 gelijkspel uit. "Die hebben Juventus gewoon weggespeeld, en niet zo'n beetje ook. De eerste helft hebben ze Juventus met de rug tegen de muur gezet, in het stadion van Juventus, hè!"