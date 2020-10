Woeste Ancelotti sluit verband tussen rode kaart en charge op Van Dijk niet uit

Everton kwam zondag in de uitwedstrijd tegen Southampton (2-0) in de slotfase met tien spelers te staan, na de rode kaart voor Lucas Digne. De linksback werd weggestuurd na een overtreding van achteren op Kyle Walker-Peters. Manager Carlo Ancelotti stak zijn woede niet onder stoelen of banken en verwees terloops naar de keiharde overtreding van doelman Jordan Pickford op Liverpool-stopper Virgil van Dijk. Volgens de Italiaanse coach wordt er sindsdien extra gelet op zijn spelers.

Pickford kreeg geen rode kaart voor de charge op Van Dijk, die vanwege een knieblessure maandenlang uit de roulatie is. In de optiek van Ancelotti speelde dit voorval mee in de beslissing van arbiter Kevin Friend om Digne zondag weg te sturen. "Dit is belachelijk, echt een grap", zo foeterde Ancelotti tegenover Sky Sports. "Dit was niet een overtreding waar opzet in het spel was en het was ook zeker geen ernstig gemeen spel. Dit had beter gecheckt kunnen worden met de beelden erbij. Misschien dat alle verhalen over Pickford en Richarlison (die rood kreeg voor een harde overtreding op Thiago Alcántara, red.) hiertoe hebben bijgedragen. Als dat het geval is, dan is dat niet goed. Dit is gewoon niet eerlijk."

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Ancelotti ging korte tijd later op de aansluitende persconferentie nog even verder met zijn klaagzang. "Ik denk zeker dat we in beroep gaan (tegen de automatische schorsing van drie wedstrijden voor Digne, red.). Dit had een gele kaart kunnen zijn, een rode kaart was zeker niet terecht. Het was geen gemene overtreding en hij had niet de intentie om hem (Walker-Peters, red.) op zijn been te raken, dus dit was niet de juiste beslissing van de scheidsrechter." Ancelotti zag zijn ploeg zondag voor de eerste keer dit seizoen verliezen in de Premier League. The Toffees bezetten nog steeds de eerste plaats, met dertien punten uit zes duels, evenveel als buurman Liverpool.