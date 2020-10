Wedstrijdformulier AZ lijkt identiteit van twee coronabesmettingen te onthullen

Hobie Verhulst en Mo Taabouni ontbreken op het wedstrijdformulier voor de wedstrijd van AZ tegen ADO Den Haag van zondagavond. Bij AZ werden zondag twee nieuwe coronabesmettingen geconstateerd binnen de spelersgroep. Daarmee komt het totaal aan ’positieve’ spelers nu op vijftien. Op basis van het wedstrijdformulier lijkt het om Verhulst en Taabouni te gaan. De Alkmaarders beroepen zich op de privacywet.

Nog altijd is het basiselftal van Arne Slot voor het overgrote deel gespaard gebleven. De enige basisspeler die positief getest is, is Myron Boadu. Ook Timo Letschert is een potentiële basisspeler, net als Jordy Clasie en Ron Vlaar, maar de laatste twee waren vanwege blessures toch al niet inzetbaar in de voorbije weken. Jonas Svensson is zondagavond geschorst en wordt vervangen door Yukinari Sugawara.

Ondanks de vele afwezigen won AZ donderdag wel de eerste groepswedstrijd tegen Napoli in de Europa League (0-1). De club uit Alkmaar houdt zich naar eigen zeggen aan de voorschriften. "AZ heeft de afgelopen maanden de geldende procedures zorgvuldig gevolgd. De meerderheid van de positief geteste spelers vertoont geen klachten. Doordat besmettingen geconstateerd zijn bij de selectie heeft AZ preventief actie ondernomen", meldde de club eerder vandaag.

Het is niet bekend of de betreffende spelers symptomen van het virus vertonen. AZ liet tegelijkertijd weten dat een van de besmette spelers een negatieve test heeft afgelegd. Diegene is ook inzetbaar voor de wedstrijd tegen ADO, die ondanks de grote hoeveelheid positieve testen doorgaat (aftrap 20.00 uur).

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Karlsson.