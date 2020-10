Stevens en Kraay discussiëren over ‘langzame’ PSV-aankoop van 10 miljoen

Huub Stevens werkte in het seizoen 2014/15 bij VfB Stuttgart samen met Timo Baumgartl. De 24-jarige centrumverdediger verliet die Schwaben in de zomer van 2019 voor PSV, dat tien miljoen euro voor hem neertelde. In het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports discussiëren Stevens en Hans Kraay junior over het feit of Baumgartl ‘te traag’ is.

“Hebben jullie ooit gedacht: dat is er eentje voor wie tien miljoen euro wordt betaald?”, zo opent Kraay junior als Baumgartl ter sprake komt. Stevens werkte tussen 2014 en 2015 bij VfB Stuttgart, waar hij geassisteerd werd door Adrie Koster. De inmiddels gestopte oefenmeester antwoordt bevestigend op de eerste vraag van Kraay junior. “Is hij minder geworden? Is hij langzamer geworden?”, vraagt de analist vervolgens aan Stevens. Hij stelt dat Baumgartl bij PSV ‘anders moet spelen’.

Presentator Milan van Dongen vraagt of Baumgartl bij VfB Stuttgart ook met veel ruimte in zijn rug speelde. “Ook, maar minder dan hij nu moet doen. Hij speelde ook niet altijd”, antwoordt Stevens. Baumgartl speelde onder het bewind van Stevens twintig officiële wedstrijden. “Hij was nog heel jong”, haakt Koster in. Hij wijst eveneens naar Daniel Schwaab, die ook voor VfB Stuttgart én PSV speelde. “Ik moet zeggen dat Schwaab bij ons ook niet altijd basisspeler was.”

“Die vinden we of ze in Eindhoven allebei veel te traag”, reageert Kraay junior. Stevens is het daar niet mee eens. “Baumgartl is niet zo langzaam. Hij is misschien in zijn beweging niet zo snel. Het draaivermogen. Op lange afstand is hij echt niet langzaam, geloof me”, benadrukt de oud-international. Kraay junior vraagt of ze Baumgartl bij PSV dus niet moeten afschrijven. “Dat moeten ze zelf weten. Ik zou hem niet afschrijven. Teze is sneller, daarom kan ik me voorstellen dat Schmidt voor hem kiest. Omdat je tegen die middenlijn aan moet spelen, om druk te geven.”