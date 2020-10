Perr Schuurs: de uitzondering in de wedstrijd die nu de wereld overgaat

Ajax schreef zaterdagmiddag geschiedenis bij het onthutsend zwakke VVV-Venlo. De 0-13 overwinning van trainer Erik ten Hag en zijn spelers gaat momenteel de wereld over. Het is pas de achtste keer dat een club de dubbele cijfers haalt in de Eredivisie en Ajax verbeterde zijn eigen record uit 1971/72, een 12-1 overwinning op Vitesse. Statistiekenbureau Opta blikt terug op de memorabele ontmoeting in Noord-Limburg.

Eredivisie-record

De 0-13 zege van Ajax op VVV-Venlo is de grootste overwinning ooit van een ploeg in een Eredivisie-duel. Het voorgaande record stond ook op naam van Ajax en stamde uit mei 1972 (12-1 tegen Vitesse).

Negatief record

Nooit kreeg VVV zoveel tegendoelpunten in een officieel duel. Het voorgaande negatieve clubrecord stond op tien tegendoelpunten in een Eerste Divisie-duel met FC Eindhoven in 1964 (10-1). De voorgaande grootste Eredivisie-nederlaag van VVV was een 8-1 tegen AZ in augustus 1978.

Met een man minder

Christian Kum kreeg voor de zesde keer rood in de Eredivisie, alleen Joey van den Berg en Gregoor van Dijk werden vaker weggestuurd (allebei zeven, tien anderen ook zes rode kaarten). Delano van Crooij werd de eerste keeper die tien reddingen maakte in een Eredivisieduel dit seizoen.

FC Differdange 03

Ajax wist alleen in oktober 1984 ooit een grotere zege te boeken in alle competities: 14-0 tegen FC Differdange 03 in de Europa League, de Amsterdammers wonnen eerder met 1-14 op bezoek bij WHC in de KNVB-Beker in december 2009.

Uitgerekend vandaag kwam de NOS bij deze VVV-Venlo-supporters thuis filmen... ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020

Schiettent

Ajax kwam tegen VVV tot 45 doelpogingen en 23 schoten op doel, in beide gevallen het hoogste aantal ooit voor een ploeg in een Eredivisie-duel sinds Opta de competitie in volledig detail analyseert (2010/11).

Perr Schuurs

Ajax noteerde 82 balcontacten in het strafschopgebied van VVV. Sinds de volledige analyse van de Eredivisie (2010/11) noteerde slechts één ploeg een hoger aantal (AZ 84 tegen FC Twente in november 2019). Perr Schuurs was de enige veldspeler van Ajax zonder een balcontact in de zestien van VVV.

Effectief

Lassina Traoré werd de eerste Ajacied met vijf doelpunten in een Eredivisie-duel sinds Marco van Basten in 1985 (zes) en de eerste met drie assists in een competitiewedstrijd sinds Frenkie de Jong in 2017 (ook drie). Alle vijf schoten op doel van Traoré tegen VVV eindigden in een treffer (negen schoten in totaal).

Afonso Alves

Lassina Traoré werd de eerste speler deze eeuw die direct betrokken was bij acht doelpunten in een Eredivisie-wedstrijd. Dit record stond op naam van Afonso Alves die namens sc Heerenveen zeven keer tot scoren kwam tegen Heracles Almelo in oktober 2007.

Arnold Bruggink

Klaas-Jan Huntelaar maakte zijn zeventiende en achttiende Eredivisie-doelpunt als invaller (149 goals in totaal), alleen Arnold Bruggink scoorde vaker als invaller in de Eredivisie (21 keer, Danny Koevermans 17).

Grootste overwinningen ooit in Eredivisie

VVV - Venlo-Ajax (0-13, 2020)

Ajax - Vitesse (12-1, 1972)

PSV - Feyenoord (10-0, 2010)

PSV - FC Volendam (10-0, 1998)

PSV - Go Ahead Eagles (10-0, 1973)

Feyenoord - NAC Breda (10-0, 1963)

DOS - SHS (10-0, 1958)

Sittardia - Sportclub Enschede (1-10, 1960)

Grootste uitzeges ooit in Eredivisie

VVV-Venlo - Ajax (0-13, 2020)

Sittardia - Sportclub Enschede (1-10, 1960)

NAC Breda - Ajax (0-8, 2017)

FC Volendam-Feyenoord (0-8, 1963)

FC Amsterdam - AZ'67 (2-9, 1977)

SHS - Ajax (2-9, 1959)

Grootste zeges Ajax tegen profclubs

Ajax - Red Boys Differdange (14-0, 1984)

VVV-Venlo - Ajax (0-13, 2020)

Ajax - Vitesse (12-1, 1972)

Ajax - Omonia Nicosia (10-0, 1979)

Ajax - Sparta Rotterdam (9-0, 2001)

Ajax - Sparta Rotterdam (9-0, 1985)

Ajax - FC Groningen (9-0, 1974)

Ajax - FC Den Bosch '67 (9-0, 1972)

Ajax - FC Volendam (9-0, 1960)