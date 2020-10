Luis Suárez krijgt na negentig minuten geduld wat hij wil tegen Betis

Atlético Madrid heeft zaterdagavond gewonnen van Real Betis. De ploeg van Diego Simeone had genoeg aan doelpunten van Marcos Llorente en Luis Suárez om een 2-0 overwinning te boeken. Voor Suárez, die tot aan de negentigste minuut moest wachten op zijn goal, betekende dat alweer zijn vierde treffer in vijf competitieduels voor Atlético, waarmee hij medetopscorer is van LaLiga.

Het duel in het Wanda Metropolitano stond niet bol van kansen. Atlético had in de openingsfase geluk dat een kopbal van William Carvalho prachtig gekeerd kon worden door doelman Jan Oblak. Suárez brak verderop in de eerste helft door de verdediging van Betis, maar mikte een eind naast het doel. Zo gingen beide ploegen doelpuntloos rusten.

Luis Suárez blijft ook bij Atlético Madrid maar doordenderen, 4 goals uit 5 duels! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 24 oktober 2020

Na de pauze sloeg Atlético Madrid direct toe. Marcos Llorente stoomde op over de linkerflank en haalde de achterlijn in de zestien van Betis. Doelman Claudio Bravo gokte erop dat de middenvelder een voorzet zou geven, maar in plaats daarvan legde Llorente de bal verrassend ineens in het doel: 1-0. Atlético had het duel duel in het slot kunnen gooien, ware het niet dat Hector Herrera de paal raakte.

Betis wist de wedstrijd niet met elf spelers te voltooien. Martin Montoya trok aan de noodrem door de doorgebroken Yannick Carrasco onderuit te glijden en kreeg rood. In de negentigste minuut slaagde Suárez er eindelijk in zijn gewenste doelpunt te maken. De Uruguayaan zette de aanval zelf op, bediende de meegelopen Renan Loni aan de linkerkant en kreeg de bal ook weer terug van de linksback: 2-0.