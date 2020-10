Fabrizio Romano onthult: Berghuis was op 5 oktober dicht bij toptransfer

Steven Berghuis was de afgelopen transferperiode dicht bij een transfer naar AS Roma. Volgens transferexpert Fabrizio Romano was de aanvoerder van Feyenoord vlak voor het sluiten van de Italiaanse transfermarkt op maandag 5 oktober een serieuze optie voor de Italiaanse topclub. Pas op het laatste moment zou de club uit de Serie A hebben besloten om niet door te pakken.

“Berghuis was op de deadline day dicht bij een transfer naar AS Roma, voordat ze besloten om een andere speler bij de club te houden", zegt Romano in Podcasten met Petersen van FC Afkicken. "Hij was een optie voor ze, omdat hij een afkoopsom van acht miljoen euro heeft. Roma volgde hem, het is een goede speler.” De Italiaanse journalist sluit niet uit Berghuis in een later stadium alsnog vertrekt bij Feyenoord. “Houd hem in de gaten in januari of volgende zomer. Dan kan hij zomaar naar Italië of Engeland vertrekken. Het is mogelijk vanwege zijn clausule.” Het contract van Berghuis in De Kuip loopt tot medio 2022.

Berghuis (28) maakte er geen geheim van dat hij Feyenoord afgelopen zomer had willen verlaten. Hij gaf aan toe te zijn aan een stap hogerop, maar wilde zijn huidige werkgever niet zomaar inruilen voor een club uit het buitenland. "Ik denk dat de Feyenoord-supporters heel goed weten hoe ik erin zit. Daar hebben ze mijn woorden niet voor nodig. Ik ben heel blij, met mijn rol, met het elftal en met de trainers. Wat dat betreft: er moet wel iets heel moois komen, wil ik daarover nadenken", zei hij vorige maand tegen FOX Sports. “Die deur ziet niet helemaal dicht. Maar momenteel is er niets, dus hoef ik er ook niet over na te denken.”