‘Onvrede bij Real Madrid: Koeman heeft lot van Zidane in handen’

Zinédine Zidane wordt ontslagen als Real Madrid in de komende twee duels geen goede prestaties neerzet. De trainer ligt onder vuur na nederlagen tegen Cádiz (0-1, in LaLiga) en Shakhtar Donetsk (2-3, Champions League). Volgens het Franse l'Équipe en het Spaanse TVE is de toekomst van Zidane onder meer afhankelijk van de topper tegen het Barcelona van trainer Ronald Koeman.

Real draait dit seizoen niet optimaal, hoewel er vooralsnog geen reden is tot grote paniek. De Koninklijke bivakkeert na vijf competitieduels, met tien punten, op de derde plek in LaLiga en heeft bovendien een duel minder gespeeld dan Villarreal en koploper Real Sociedad; beide clubs hebben elf punten. Rivaal Barcelona staat na vier wedstrijden op zeven punten en is op de negende plek op de ranglijst terug te vinden.

Komende zaterdag vanaf 16.00 uur strijden Barcelona en Real in het Camp Nou tegen elkaar. Bij een slecht resultaat voor de bezoekende ploeg moet Zidane zich zorgen gaan maken om zijn baan, zo klinkt het. Bij een volgende verliesbeurt tegen Borussia Mönchengladbach komende dinsdag in de Champions League is een ontslag zeer reëel, zo weet ook Zidane zelf.

"Zidane weet hoe het gaat. Hij weet dat geduld niet het sterkste punt is van de leiding van Real. Hij weet dat voorzitter Florentino Pérez niet zal aarzelen hem opzij te zetten (bij twee nederlagen, red.). Zidane maakt zich geen illusies en bereidt zich voor op het ergste", zo valt te lezen in de Franse sportkrant. Zidane ligt momenteel tot medio 2022 vast in het Santiago Bernabéu.