Hakim Ziyech kijkt ogen uit in Engeland: ‘Hij is een crazy winger’

Hakim Ziyech hoopt zo spoedig mogelijk volledig fit te worden. De middenvelder van Chelsea maakte zaterdag zijn Premier League-debuut als invaller tegen Southampton (3-3) en viel dinsdag ook in tegen Sevilla in de Champions League (0-0). Ziyech is echter nog niet volledig de oude, nadat hij in zijn eerste weken bij Chelsea een knieblessure opliep. De zomeraankoop weet niet precies wanneer hij wel negentig minuten zou kunnen spelen.

Ziyech liep de blessure op 29 augustus op in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, zijn eerste officieuze optreden voor Chelsea. Hij miste daardoor de eerste zes officiële wedstrijden van het nieuwe seizoen en wacht nog op zijn eerste basisplek in dienst van the Blues. "Wat mij betreft kan het niet snel genoeg gaan, maar als je er realistisch naar kijkt: ik ben een tijd geblesseerd geweest en het vorige seizoen kwam vroeg ten einde, dus ik heb ook een tijd niet gevoetbald", reageert Ziyech op de vraag wanneer hij weer fit is.

"De blessure kwam op een ongelukkig moment. Ik moet nu weer in het ritme komen en alles opnieuw opbouwen. Ik weet dat het tijd gaat kosten, maar ik hoop dat het zo snel mogelijk lukt. Ik werk er hard aan om weer honderd procent fit te worden", verzekert hij in een persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Manchester United van zaterdag. Het blijft voorlopig de vraag of hij minuten gaat maken tegen the Red Devils. Als dat gebeurt, zou hij oog in oog kunnen staan met zijn voormalig ploeggenoot Donny van de Beek van Ajax.

'Everybody is talking about the Premier League with the speed and physicality, is that what you're experiencing so far?' Hakim Ziyech, na een korte stilte: ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 20 oktober 2020

Ziyech merkt dat Van de Beek nog niet zoveel aan spelen toekomt als van tevoren gehoopt. Op een persconferentie wordt Ziyech gevraagd naar de situatie van Van de Beek. "We hebben elkaar gesproken toen hij naar Manchester United ging, maar we hebben het niet gehad over zijn situatie", maakt hij duidelijk. "Ik denk dat hij ook tijd nodig heeft. Hij komt uit een ander land, met een andere speelstijl. Het gaat tijd kosten om overal aan te wennen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij uiteindelijk kwaliteit zal toevoegen aan de groep. Het belangrijkste voor hem is dat hij nu kalm blijft."

Tot slot wordt de Marokkaans international ook gevraagd naar zijn favoriete positie op het veld. In zijn twee invalbeurten bij Chelsea opereerde hij als rechtsbuiten, maar Ziyech begon zijn carrière als aanvallende middenvelder. "Er zijn twee of misschien drie opties, afhankelijk van waar de trainer me nodig heeft. Het maakt mij niet uit", vertelt Ziyech, die onder de indruk is geraakt van zijn ploeggenoten bij Chelsea. "Kai Havertz en Timo Werner zijn twee grote talenten, die zich hebben bewezen bij hun vorige clubs. Christian Pulisic is een van de grootste talenten die er is. Christian speelt hier al een jaar en op het veld zie je waar hij toe in staat is. Hij is een crazy winger. Ik geniet ervan om met ze samen te spelen."