Ajax bevestigt: Mohammed Kudus maandenlang aan de kant

Mohammed Kudus staat meerdere maanden buitenspel, zo meldt Ajax donderdagmiddag via de officiële kanalen. De aanvaller van Ajax liep woensdagavond in de wedstrijd tegn Liverpool letsel aan de meniscus in zijn rechterknie op, waardoor een operatie noodzakelijk is. Naar verwachting is hij in elk geval voor de winterstop niet meer inzetbaar.

Kudus had tegen Liverpool een basisplaats in de punt van de voorhode, maar moest zich al na acht minuten laten vervangen. Hij ging een duel aan met Fabinho; de centrumverdediger van Liverpool tikte de bal en de voet van de middenvelder van Ajax aan, die daardoor ten val kwam. Kudus probeerde nog te landen en leek daarbij verkeerd terecht te komen en zijn knie te overstrekken. Hij liep daarna nog even door en ging later toch op het gras zitten. De verzorgers probeerden het probleem nog te verhelpen en voelden aan zijn kuit en knie, maar hij moest uiteindelijk gedesillusioneerd het veld verlaten.

De absentie van Kudus is een grote tegenvaller voor Ajax. De voor negen miljoen euro van FC Nordsjaelland overgekomen middenvelder maakte met een doelpunt en drie assists in drie officiële wedstrijden voorlopig een uitstekende indruk zijn eerste maanden bij Ajax. Op het moment dat Kudus het veld moest verlaten, stond er nog een 0-0 stand op het scorebord in de Johan Cruijff ArenA.

Kudus had juist in tactisch opzicht een belangrijke rol in het tactische plan van Ten Hag tegen Liverpool. Hij speelde als een soort valse spits, die volgens de trainer 'twijfel' moest gaan brengen bij Liverpool door tussen het middenveld en de aanval te spelen. Zo ver kwam het niet, want hij werd vroeg vervangen door Quincy Promes. Na de wedstrijd liet Ten Hag al te weten te balen van de blessure van de Ghanees. "Hij is wel de man in vorm en dan is het bijzonder spijtig. Daarbij komt dat je aan het einde geen frisse wissel meer in kon brengen."