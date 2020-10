RKC Waalwijk slaat laat toe en pakt vier punten in vier dagen

Het inhaalduel tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle is woensdag onbeslist geëindigd. De teams van Fred Grim en John Stegeman hielden elkaar op 1-1. De ontmoeting had eigenlijk op 3 oktober gespeeld moeten worden, maar acht spelers van de Waalwijkers moesten destijds in quarantaine en zodoende werd het duel uitgesteld. PEC komt door de remise op vijf punten uit evenveel duels, terwijl RKC vier dagen na de 0-1 zege bij Heracles Almelo opnieuw een wedstrijd positief afsluit.

De grootste kansen in de eerste helft waren voor PEC, maar het scorebord in het Mandemakers Stadion kwam in de eerste 45 minuten niet in beweging. In de eerste twintig minuten was de beste kans voor gelegenheidsaanvaller én ex-RKC’er Clint Leemans, die zijn lage inzet richting de onderhoek goed gekeerd zag worden door Kostas Lamprou. Niet veel later voorkwam Ahmed Touba in de doelmond dat Jesper Drost de 0-1 maakte.

In de 26e minuut was het aan de beurt aan RKC. Na een mooie combinatie tussen Anas Tahiri en Vitalie Damascan moest Michael Zetterer redding brengen op een schot van eerstgenoemde. Tien minuten voor de pauze kwam het team van Grim goed weg. Reza Ghoochannejhad legde de bal af op Leemans, die het leer na een knappe draai op de paal mikte.

PEC zocht ook na rust nadrukkelijk naar een doelpunt, maar raakte langzaam moedeloos. Een schitterende uithaal van Yuta Nakayama belandde buiten bereik van Lamprou op de Waalwijkse lat. Enkele minuten eerder mocht Jurriën Gaari van geluk spreken dat zijn overtreding op Reza slechts geel opleverde. Na dik een uur spelen kreeg PEC alsnog zijn verdiende openingstreffer.

De enkele minuten eerder voor Drost ingevallen Reijnders was het eindstation van een fraaie aanval, inclusief een hakbal van Immanuel Pherai en een pass van de voor Reza ingevallen Slobodan Tedic, en maakte daarmee zijn eerste treffer voor PEC: 0-1. De ploeg van Stegeman leek enkele minuten later op 0-2 te komen, maar de bal werd in de doelmond toch nog onschadelijk gemaakt. Een dure misser, daar RKC enkele minuten voor tijd dankzij een rake kopbal van de geheel vrijstaande Finn Stokkers na een corner op 1-1 kwam.