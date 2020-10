Ole Gunnar Solskjaer verrast nieuwe aanvoerder: ‘Ik hoor het ook nu pas!’

Manchester United neemt het dinsdagavond in zijn eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League op tegen Paris Saint-Germain en manager Ole Gunnar Solskjaer kan in Parijs geen beroep doen op Harry Maguire. De aanvoerder kampt met een lichte blessure en moet de kraker in het Parc des Princes daarom aan zich voorbij laten gaan. Bruno Fernandes neemt de aanvoerdersband over van Maguire, zo heeft Solskjaer onthuld.

Deze mededeling kwam ook voor Ferandes als een verrassing. De Portugees was maandagavond van de partij tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel en kreeg ter plekke te horen dat hij de nieuwe aanvoerder is: “Bruno is onze captain. We hopen dat Harry fit is voor komend weekend, maar daar zijn we nog niet zeker van. De aanvoerder zit nu naast mij”, stelde Solskjaer. Fernandes reageerde duidelijk verrast op deze mededeling: “Dit had ik niet verwacht, ik hoor het op hetzelfde moment als jullie!”, vertelde hij aan het journaille.

“Dit is een eer voor mij, ik zal de aanvoerder zijn voor mijn ploeggenoten en het is een belangrijke mijlpaal voor mij om aanvoerder te mogen zijn van Manchester United. Maar ik denk dat iedereen aanvoerder is. Iedereen moet zijn steentje bijdragen en op zijn eigen manier een leider zijn, iedere speler toont ander leiderschap. Morgen draait niet om mij, maar om het elftal. Leiderschap moet je elke dag op het trainingsveld laten zien, tijdens iedere wedstrijd en iedereen leidt het team op de manier die hem het best lijkt”, ging Fernandes verder.

Naast Maguire kan Solskjaer tegen PSG ook niet beschikken over Edinson Cavani. De spits wordt nog niet fit genoeg geacht voor het treffen met zijn oude club: “We wilden dat hij erbij zou zijn, maar hij heeft lang niet gespeeld. We dachten dat het beter voor hem zou zijn als hij nu doortraint, om zich beter voor te bereiden. Edi weet wat hij wil en wat hij nodig heeft. Hij voelde zich er nog niet klaar voor.”