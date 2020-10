Mario Götze flirt met mede-wereldkampioen: ‘Come to PSV’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mario Götze speelde zondag tegen PEC Zwolle zijn eerste wedstrijd namens PSV en de Duitser was meteen trefzeker namens zijn nieuwe werkgever. De spelmaker plaatste na afloop van de wedstrijd een video van zijn goal op Instagram met de boodschap: “Blij met mijn eerste wedstrijd en doelpunt namens PSV. Bedankt voor de steun.”

Deze post leidde tot veel reacties, waaronder die van André Schürrle. De oud-aanvaller, die in de WK-finale de assist verzorgde voor de winnende treffer van Götze, reageerde met twee spierballen-emoticons, waarna Götze zelf weer probeerde om Schürrle te verleiden zijn voetbalpensioen op te geven. ‘Come to PSV’ antwoordde de aanvaller met een knipoog.