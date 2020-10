Van Hanegem neemt het op voor Zirkzee na kritiek Van de Looi

Erwin van de Looi was zondag bij Goedemorgen Eredivisie kritisch op Joshua Zirkzee. De spits van Bayern München mocht onlangs voor het eerst aantreden bij Jong Oranje en maakte op Van de Looi een goede indruk. De trainer vindt dat er nog veel ruimte voor verbetering is, zo liet hij blijken. Willem van Hanegem stoort zich aan die uitspraken.

“Zirkzee is een heel jonge speler. Hij is getalenteerd, wordt door iedereeen redelijk omhoog geschreven en dat is ook prima, alleen wij hebben ook andere goede spitsen. Dani de Wit, Myron Boadu en Kaj Sierhuis hebben dat uitstekend gedaan”, aldus Van de Looi zondag bij het programma van FOX Sports. Hans Kraay junior vroeg hem of Zirkzee in potentie de beste spits is bij Jong Oranje. “Dat weet ik niet”, aldus Van de Looi. “Dat moet hij nog wel bewijzen. Hij is talentvol en kan heel veel. Hij is goed aan de bal, maar er mag ook wel wat meer gif in. Sommige spelers hebben zoveel talent dat er iets van gemakzucht in komt. Die uitstraling heeft hij af en toe wel een beetje.”

Van Hanegem kreeg de woorden van Van de Looi mee en kan zich er niet in vinden. “In mijn columns had ik het ooit over Joshua Zirkzee en als ik dan wedstrijden van Jong Oranje kijk, hoor ik opeens die onbekende bondscoach Marcel Groninger een kwartier lang schuimbekkend zijn naam schreeuwen. En zijn kompaan Erwin van der Looi vond er ook nog van alles aan mankeren bij Zirkzee zondag op tv, hoorde ik”, aldus de Kromme. “Meten met twee maten vind ik dat. Dat was ook lang zo bij Hakim Ziyech en Frenkie de Jong.”

Ziyech en De Jong kregen in het verleden ook kritiek te verwerken, terwijl Van Hanegem anders naar de ex-Ajacieden keek. “Over die twee was ik al vroeg positief, dan gingen voor mijn gevoel bepaalde mensen zoeken naar wat ze allemaal niet konden. Dat is voorbij. Sterker nog, als Frenkie nu zijn normale niveau haalt, gillen ze op tv woorden als 'fenomenaal' en 'weergaloos'. Hij speelde goed tegen Italië, maar het werd in Bergamo slechts 1-1 en Italië had toch echt de beste kansen. Dan zou ik 'fenomenaal' en 'weergaloos' bewaren voor een andere keer.”