Perez en De Boer teleurgesteld: ‘Daarom kan hij niet aarden bij een topclub’

Vitesse won zondagmiddag met 0-2 van ADO Den Haag, ondanks dat de Arnhemmers de hele tweede helft met tien man moesten spelen na een rode kaart voor Oussama Tannane. De 26-jarige aanvaller kreeg binnen een paar seconden twee gele kaarten, na aanmerkingen op scheidsrechter Richard Martens. Kenneth Perez en Ronald de Boer reageren bij FOX Sports teleurgesteld op het gedrag van Tannane, die volgens hen juist op de goede weg was.

“Dat je je zo laat gaan... Dit is zijn probleem en dat vind ik zo jammer, want hij speelde vandaag ook weer een hele puike partij. Hij was diegene over wie alles ging. Nu hebben we het weer over die klotedingen, waar we elk jaar op terugvallen. Daarom redt hij het niet”, begint De Boer. Op slag van rust leek er een overtreding gemaakt te worden op Tannane, maar scheidsrechter Martens floot niet. De aanvaller reageerde furieus en maakte de leidsman onder meer uit voor ‘mafkees’. Martens trok geel en toen Tannane bleef doorgaan, trok hij direct een tweede prent.

Tannane viel bij het verlaten van het veld ook nog uit tegen doelman en aanvoerder Remko Pasveer. “Ik kan me wel voorstellen dat hij nu in de kleedkamer zit en denk: argh, ik was zo lekker bezig. Hij wordt even terug geworpen, hij moet zijn gedrag de komende tijd weer gaan verbeteren. Maar ja, af en toe zal dit wel komen. Want dit is zijn karakter. Dat verander je heel erg moeilijk”, stelt Perez. Presentator Jan Joost van Gangelen concludeert dat Tannane ‘geen rem’ heeft.

“Je ziet ineens een hele andere persoonlijkheid, hij wil met niemand te maken hebben en straalt uit dat hij boven de rest staat. Dan denk ik: doe even normaal, joh”, zegt De Boer. Tannane speelde voor voor Ajax, Zeeburgia, FC Utrecht, PSV, sc Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas en opnieuw FC Utrecht voor hij bij Vitesse terechtkwam. Namens de Arnhemmers was hij dit seizoen voorlopig goed voor twee doelpunten in vijf wedstrijden.

Inzinking bij Oussama Tannane breekt Vitesse niet op in Den Haag

Door twee doelpunten van Armando Broja won Vitesse alsnog op bezoek bij ADO Den Haag. Lees artikel

“Het gaat natuurlijk lekker, hij mag interviews geven, hij zit weer bij het Marokkaanse elftal en wij zeggen dat hij goed bezig is. Dat voelt hij”, benadrukt Perez. “Daarom kan hij waarschijnlijk niet aarden bij een topclub. Daar zou hij een van de velen zijn en dan wordt het echt lastig, want qua kwaliteiten kan hij makkelijk mee bij de top-drie in Nederland. Maar stel je voor dat een club denkt: nou, Tannane, why not? Hij is op de goede weg. Dan zie je dit en denk je: toch maar een ander.”

“We weten dat hij een emotionele jongen is. Ik weet niet wat hij zei, want mijn Nederlands is niet goed genoeg. Het is nu ook niet het juiste moment om er met hem over te praten. Er zijn te veel emoties, van mijn kant en van zijn kant. We moeten erover praten, maar niet vandaag. Ik wil er nu niet over praten, niet hier en met de pers, want het is een zaak tussen Tannane en mij en het team”, reageert trainer Thomas Letsch na afloop in gesprek met FOX Sports. Pasveer toont meer genade voor Tannane.

“We kennen Oussie al lang genoeg, soms heeft hij dat eventjes, so be it”, zegt de doelman van Vitesse. “We gaan er intern over spreken, ik ken Oussie al heel lang, ik mag hem heel graag. Hij is heel belangrijk voor ons en zal nog veel goals voor ons gaan maken. Ik ga me er ook geen zorgen over maken. Hij is heel belangrijk voor ons geweest. Dit soort dingen moet hij beheersen. Het komt allemaal wel goed. De volgende keer dat Oussie erbij is, dan zal hij weer de leiding nemen om ons vooruit te helpen. ij baalt, maar dat is logisch. Volgende week hebben we een mooie wedstrijd en die moet hij missen en wij moeten hem dan missen. Dat is voor ons balen, maar we leren hier ook van. Als team kunnen we hier sterker van worden.