Inzinking bij Oussama Tannane breekt Vitesse niet op in Den Haag

Vitesse heeft de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag winnend afgesloten. Door twee doelpunten van Armando Broja keerden de Arnhemmers met een 0-2 overwinning huiswaarts vanuit het Cars Jeans Stadion. Vitesse stond de hele tweede helft met tien man, nadat Oussama Tannane op slag van rust binnen een paar seconden twee gele kaarten kreeg wegens commentaar op scheidsrechter Richard Martens.

Thomas Letsch, trainer van de Arnhemmers, moest de nodige wijzigingen doorvoeren in Den Haag, door de afwezigheid van Danilho Doekhi, Thomas Bruns, Matus Bero en Oussama Darfalou. Jacob Rasmussen, Daan Huisman, Sondre Tronstad en Broja namen hun plaatsen over. Vitesse, met drie overwinningen uit de eerste vier wedstrijden sterk aan het seizoen begonnen, kende een goede start op bezoek bij ADO en creëerde al snel de nodige mogelijkheden, voor Loïs Openda, Tannane en Tronstad.

Het duurde tot ruim een halfuur spelen voor de bezoekers op voorsprong kwamen. Na een combinatie tussen Huisman en Tannane dook Openda vrij op voor ADO-doelman Luuk Koopmans. De sluitpost had nog een antwoord op de inzet van Openda, maar was kansloos op de rebound van Broja. Na nog een mogelijkheid voor Openda leek Vitesse met een comfortabel gevoel richting de rust te gaan, tot er kortsluiting onstond bij Tannane. Scheidsrechter Martens floot niet toen de aanvaller naar de grond ging, waarna hij schreeuwend en met wegwerpgebaren liet weten dat hij het daar niet mee eens was. Tannane ontving hier in eerste instantie een gele kaart voor, maar ging door met het commentaar en kreeg direct daarna zijn tweede prent.

ADO kwam door de overtalsituatie weliswaar iets beter in de wedstrijd, maar kon desondanks niet tot echte kansen komen. Mede daardoor kon Vitesse twintig minuten voor tijd het duel definitief naar zich toe trekken. Broja werd de diepte ingestuurd, ontdeed zich van ADO-verdediger Peet Bijen en tekende met zijn tweede treffer van de middag voor de 0-2. In de slotfase, die door de zes minuten tellende blessuretijd nog vrij lang duurde, was de thuisploeg nog dicht bij de aansluitingstreffer, met een kopbal van Michiel Kramer en een schot van Jonas Arweiler op de lat. Mede daardoor kwam er in de 0-2 stand geen verandering meer, waardoor ADO blijft steken op drie punten en Vitesse opschuift naar de gedeelde koppositie in de Eredivisie.