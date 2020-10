Koeman doet boekje open over huisbezoek Messi en gesprek Suárez

Ronald Koeman kreeg bij zijn aanstelling als trainer van Barcelona direct een lastig dossier op zijn bureau. Lionel Messi was ontevreden en wilde weg bij de club. Koeman wilde hem graag behouden en ging op huisbezoek bij de aanvoerder. Luis Suárez daarentegen mocht van Koeman vertrekken aangezien de Uruguayaan niet in de plannen voorkwam. In een interview met het Algemeen Dagblad legt Koeman uit hoe het heeft aangepakt.

Koeman was het met de clubleiding eens dat er dingen moesten veranderen. De speelwijze en samenstelling van de selectie moesten op de schop. Door de ontwikkeling van onder meer Ansu Fati zou Suárez minder aan spelen toekomen onder Koeman. “Hij was nog op vakantie, dat maakte het lastig. Daarom heb ik de telefoon gepakt, dat kon even niet anders”, vertelt de trainer. “De boodschap zelf kun je maar het beste eerlijk en duidelijk brengen. Hij had nog een doorlopend contract, hij mocht zelf beslissen hoe hij zijn toekomst zag. Maar ik ben wel heel helder geweest. Dat is ook de enige optie in dit soort gevallen.” Suárez werd gelinkt aan Ajax en Juventus, maar koos uiteindelijk voor Atlético Madrid.

Messi was teleurgesteld over het vertrek van Suárez; de twee zijn immers goede vrienden. Koeman sprak daarom ook met de Argentijn over het vertrek van de spits. “Maar ook dan moet je eerlijk en duidelijk zijn. Toen Luis wegging bij ons, kwam hij nog speciaal naar onze trainerskamer om de technische staf persoonlijk gedag te zeggen. Dat doe je niet als je ons iets kwalijk neemt, lijkt me. We hebben het open en fair gespeeld, denk ik”, aldus Koeman, die na zijn aanstelling direct op bezoek ging bij Messi. “Bij hem thuis heeft hij me toen van alles verteld. Daar heb ik goed naar geluisterd, maar ook aangegeven: 'Ik ben daar allemaal niet bij geweest.'"

Koeman legt uit welke boodschap hij heeft overgedragen aan Messi: “Ik kon alleen maar vertellen hoe ik wilde gaan werken en hoe ik dingen wilde veranderen. Dat was wel leuk, want aan het einde van het gesprek hadden we het over de beste manieren om druk te zetten, over het spel, echt over voetbal. Dat voelde voor mij als: hij is een liefhebber en hij wil nog weten hoe het gaat.” Ondanks het gesprek met Koeman wilde Messi nog altijd weg. “Ja. Maar de club was heel duidelijk daarover: hij kon niet weg. De afkoopsom was zo hoog, dat geen club dat ging betalen in deze tijd.”

Voor Koeman was het de vraag hoe hij Messi terug zou krijgen bij Barcelona. Maar toen hij begon met trainen, zag de trainer alleen maar goede dingen. Op de instelling en houding van Messi was niets aan te merken. “Het mooie is: als Messi een bal ziet, heeft hij plezier.” Nu Koeman dagelijks met Messi op het trainingsveld staat beleeft hij van dichtbij hoe goed hij is. “Het is echt fantastisch hoe hij dingen doorziet. Hoe slim hij is als voetballer, en hoe hij het technisch perfect uitvoert. Hij maakt dus echt op het aller-, allerlaatste moment een keuze aan de bal, in een fractie van een seconde. Als we op de trainingen een pass- en trapoefening doen, doet Alfred Schreuder (assistent, red.) de instructies in half Spaans, half Engels. Ik verduidelijk dan soms wat in het Spaans, maar bij Messi is dat helemaal niet nodig. Hij doorziet de oefeningen meteen. Hij is, om het zo te zeggen, maximaal voetbalintelligent.”