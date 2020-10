Feyenoord zondag één strafschop verwijderd van Eredivisie-record Ajax

Feyenoord pakt de draad in de Eredivisie op met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van Dick Advocaat ging met een goed gevoel de interlandperiode in; door een 1-4 overwinning op bezoek bij Willem II werd de koppositie ingenomen. Tegenstander Sparta stevende twee weken geleden op eigen veld af op een keiharde nederlaag toen het na 45 minuten spelen tegen een 0-4 achterstand aankeek. In een weergaloze tweede helft knokte het team van Henk Fraser zich terug naar een 4-4 gelijkspel, waardoor het eerste punt van dit seizoen werd gepakt. Opta beschouwt voor op de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta, zondag vanaf 12.15 uur in De Kuip.

o Feyenoord wist slechts vijf van de laatste tien Eredivisie-duels met Sparta winnend af te sluiten: een keer gelijk, vier keer verlies.

o Feyenoord scoorde 251 keer tegen stadsgenoot Sparta in de Eredivisie, minstens 26 doelpunten meer dan tegen elke andere tegenstander die de Kuipbewoners troffen in de Eredivisie.

o Feyenoord scoorde in elk van de laatste twee competitiewedstrijden vier keer, de laatste keer dat de Rotterdammers in drie opeenvolgende Eredivisie-duels minstens vier keer tot scoren kwamen was in april 2005.

Feyenoord moet het zondag doen zonder de geblesseerden Nicolai Jörgensen en Robert Bozeník

o Feyenoord kreeg voor het eerst sinds 2009 een strafschop mee in vier opeenvolgende Eredivisie-duels in eigen huis (vijf in totaal), de laatste ploeg die in meer thuiswedstrijden op rij een penalty kreeg was Ajax in 1984 (vijf op rij).

o Steven Berghuis kwam in zijn laatste vijf competitiewedstrijden tot scoren, de laatste Feyenoorder die in meer opeenvolgende Eredivisie-duels het net vond was Graziano Pellè in april 2013 (toen 9 op rij).

o Robert Bozeník noteerde dit kalenderjaar in 500 speelminuten in alle competities 22 schoten voor Feyenoord (7 op doel, 3 treffers), in die periode kwam alleen Berghuis tot meer doelpogingen voor de Rotterdammers (50 in 1255 minuten).

o Sparta is zonder zege in de laatste vijf Eredivisie-duels (een keer gelijk, viermaal verlies), de langste reeks voor de Spangenaren sinds 2017/18 toen de ploeg tien opeenvolgende Eredivisie-duels zonder overwinning bleef (twee keer gelijk, acht keer verlies; waaronder drie nederlagen onder Advocaat).

o Vijf van de laatste zeven competitiedoelpunten van Sparta vielen na de tachtigste minuut, dit kalenderjaar noteerde geen Eredivisie-ploeg meer treffers in de laatste tien speelminuten dan Sparta (zes, net als PSV en FC Utrecht).

o Lennart Thy kwam twee keer tot scoren in zijn meest recente Eredivisie-duel met Feyenoord en was tegen slechts drie ploegen direct betrokken bij meer doelpunten dan tegen de Kuipbewoners (3: 2 goals & 1 assist).

o Fraser nam het als trainer twee keer eerder op tegen Advocaat in de Eredivisie en won beide keren, met ADO tegen AZ (2-1 in april 2014) en met Vitesse op bezoek bij Sparta (0-1 in januari 2018).